В СКА сплошной сумбур, «Барыс» рвется к вершинам Востока. Что происходит в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Делимся очередной порцией наблюдений и выводов по итогам матчей регулярки КХЛ.

«Барыс» возвращается на привычные позиции

Казахстанский клуб приятно удивляет в этом сезоне. Скажу честно, перед турниром мне казалось, что замена Андрея Скабелки на малоопытного местного специалиста Юрия Михайлиса сразу же негативно скажется на «Барысе», который был очень авторской командой. Плюс уход важных игроков летом, плюс домашние игры без зрителей (для «Барыса» это важный козырь), наконец, плюс карантин, оставивший казахстанцев на две недели без нормальных тренировок и игр. Было похоже на то, что у подопечных Михайлиса нет шансов остаться в топе Востока, и удел клуба — борьба за плей-офф. Но клуб из Нур-Султана выглядит невероятно симпатично.

Скажу так: пока «Барыс» Михайлиса ни в чём не уступает «Барысу» Скабелки. Видна структура игры, просматриваются сочетания, на которые сделана ставка (в первую очередь, Михайлис-младший — Волк), нет никаких проблем внутри коллектива. Зато есть характер и уверенность в собственных силах, чего не всегда ждёшь от команды, в которую пришёл тренер, ни разу не работавший в КХЛ. Михайлису здорово помогают лидеры «Барыса», но нельзя ведь сказать, что казахстанцы выезжают только за счёт индивидуального мастерства Старченко, Дица или ещё кого-то. Нет, в Нур-Султане есть отличная, дружная команда, способная проехать маршрут Уфа — Москва («Спартак») — «Ак Барс» со стопроцентным результатом, причём дожать всех соперников в овертайме. Это крутой и важный показатель воли к победе.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b1b72fc54dc406c0be10" data-vnd="b1b72fc54dc406c0be10" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b1b72fc54dc406c0be10" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Отдельно нужно всё-таки сказать про Даррена Дица. Канадец хорошеет с каждым сезоном, проведённым в КХЛ. Прямо сейчас — это эталонный пакмувер, аналогов которому нет в лиге. Он не просто поддерживает атаки «Барыса», он их сочиняет, двигает шайбу по всей площадке, и стабильно совершает действия, приносящие команде победы. У Даррена — потрясающий арсенал технических данных, которому позавидует любой форвард. Видение площадки, обводка, скорость, чувство паса, бросок — всё при Дице, а ещё — у него невероятные лидерские качества. Не побоюсь сравнений, но Даррен для «Барыса», это как Эрик Карлссон для «Оттавы» в прошлые годы, или Виктор Хедман для нынешней «Тампы». Вы посмотрите только, как он целеустремлённо и мощно идёт зарабатывать победы «Барысу» в московском овертайме или в казанском матче — это почерк большого мастера.

После трёх побед подряд «Барыс» вернулся в зону плей-офф на Востоке, но по потерянным очкам клуб уже находится в топ-5 конференции. И будет неудивительно, если через месяц-полтора нурсултанская команда вернётся на позиции, к которым приучила болельщиков в последние сезоны.

Почему Кошелев не подошёл «Авангарду»?

«Магнитка» довольно неожиданно прервала свою серию из пяти побед подряд, уступив на домашней площадке «Нефтехимику». Уральцы подустали физически и эмоционально после классных матчей с топ-клубами, где-то не смогли правильно настроиться, но и нижнекамцы показали отличное стремление к победе, не уступили сопернику в движении и воспользовались плохим днём Василия Кошечкина. Неприятное поражение для «Магнитки», хотя в нём и нет ничего страшного, учитывая, что «Металлург» столкнулся с кадровыми трудностями. Немного странно только, что уральцы не смогли сравнять счёт в третьем периоде, имея полное преимущество, но такое бывает. Да и «Нефтехимик» очень неплохо отстаивал свой неожиданный успех.



Но хочу сказать о другом. Дубль в этой встрече сделал Семён Кошелев, выменянный «Металлургом» в сентябре из «Авангарда». У нападающего стало уже шесть заброшенных шайб, и это — лучший показатель в уральском клубе, наравне с Андреем Нестрашилом. Вот только у чеха на шесть проведённых матчей больше.

Кошелев находится в прекрасной форме. Он как всегда хорош при завершении атак и очень трудолюбив. Таким же он был и в «Авангарде», вот только в омской команде Семён не играл в первом звене и не получал время в большинстве. Но, оказывается, в роли лидера команды Кошелев тоже смотрится весьма органично.



Почему же Семён оказался не нужен «Авангарду»? Думаю, Кошелев стал заложником селекции «ястребов». В межсезонье омичи пополнились большим количеством быстрых и креативных вингеров, плюс нельзя было больше держать в резерве молодого Чинахова, и Кошелев попросту проиграл конкуренцию. Точнее, Семёну и не дали толком шансов её выиграть. Хартли ведь никогда не видел в Кошелеве форварда для топ-6, а тут возникли даже проблемы с попаданием в топ-9. Стоит отметить, что Семён никогда не пользовался особым доверием канадского специалиста. В прошлом сезоне он попал в тройку к Семёнову и Шумакову благодаря обстоятельствам (травмы, слабая селекция), но даже успех этого сочетания не смог убедить Хартли в том, что Кошелев на постоянной основе может тянуть в «Авангарде» лямку лидера. Вероятно, не самый быстрый и разносторонний нападающий не вписывался в принципы системы Боба, на которой в омском клубе заточено всё. Хотя сейчас кажется, что неприхотливый и полезный Кошелев гораздо лучше смотрелся бы в третьем звене омичей вместо Клима Костина, которого в последних матчах вообще не видно на площадке.

В любом случае, обмен положительно сказался на Кошелеве. В «Магнитке» ему доверяют гораздо больше, а Семён платит голами. Сделка устроила всех, и это замечательно.

Минское «Динамо» сражается и без легионеров

Минское «Динамо» вчера вышло на матч с «Локомотивом» полностью белорусским составом. Этот вынужденный эксперимент мог привести «зубров» к разгромному поражению, ведь в минской команде почти всё держится на легионерах, однако реальность оказалась гораздо позитивнее. Конечно, «Динамо» сильно ослабло в созидательном плане, зато показало, как за счёт настроя и самоотдачи можно практически добраться до очков в игре с сильным соперником. Думаю, Крэйг Вудкрофт, несмотря на итоговое поражение, остался весьма доволен действиями своих подопечных.



Собственно, единственный гол «Локомотиву» пришлось буквально выгрызать на последних минутах основного времени. Посмотрите, как здорово в этом эпизоде сражались минчане, но отметим и ярославцев за настырность.

Что касается «железнодорожников», то они одержали шестую победу подряд, закрыв довольно сложный выезд без единого промаха. Не сказать, что «Локомотив» одерживает сверхуверенные победы и доминирует над более слабыми командами, но ярославцы играют с большим запасом и добиваются нужного результата. Нужно ли на данном этапе сезона желать чего-то большего? Ярославцы уже третьи на Западе, по потерянным баллам они на четыре очка отстают от ЦСКА. И знаете, я очень жду очных встреч между «армейцами» и «железнодорожниками». Это будет не самое яркое, но очень качественное зрелище, и я бы не стал записывать московский клуб в фавориты.

В СКА — сумбур. Нужно возвращать Брагина

ЦСКА и СКА вчера провели первое «армейское» дерби в сезоне. Получилась довольно интересная игра, но — с предсказуемым исходом. Московский клуб после двух чувствительных оплеух на выезде ожидаемо сумел собраться, дал СКА минимум свободы и возможностей для бросков, а если бы не парад удалений в конце первого периода, то ЦСКА наверняка сыграл бы на ноль. Важно, что у подопечных Игоря Никитина наконец-то удалось отличиться в большинстве, что, в общем-то и предопределило итоговый успех. Победный дубль в численном неравенстве у Константина Окулова, нового «тащера» ЦСКА, который таким образом отметил рождение двух дочерей.

Что же СКА? В моём понимании, в петербуржском клубе продолжается некий сумбур, причём вызван он уже не ковидными трудностями, а другими причинами. Например, слишком длинной скамейкой. У «армейцев» начинают возвращаться заболевшие игроки основы, но и убирать всех, кто их заменял, тоже неправильно. Большой выбор — это хорошо, но как наигрывать постоянные сочетания, создавать «химию» между игроками в такой ситуации не очень понятно. Да и хоккеисты в СКА собраны такие, что их просто так не отложишь в долгий ящик. Должны играть и легионеры, и молодёжь, и все те, кого под громкими лозунгами возвращали из Америки. Словом, у СКА даже в эпоху потолка зарплат раздутый ростер, и это, на мой взгляд, только мешает команде.