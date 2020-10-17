«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» в матче КХЛ
БАЛАШИХА, 17 окт — РИА Новости, Семён Галькевич. Уфимский «Салават Юлаев» по буллитам обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
БАЛАШИХА, 17 окт — РИА Новости, Семён Галькевич. Уфимский «Салават Юлаев» по буллитам обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, состоявшаяся в субботу в Балашихе, завершилась со счетом 4:3 (0:2, 2:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу уфимцев. В основное время заброшенными шайбами в составе победителей отметились Теему Хартикайнен (на 29-й минуте), Маркус Гранлунд (38), Пётр Хохряков (41), у «Авангарда» отличились Оливер Каски (2), Александр Хохлачев (7), Рид Буше (58). Решающий послематчевый бросок реализовал Никита Сошников.
Нападающий «Салавата» Хартикайнен забил 150-й гол в КХЛ. Форвард уфимцев Гранлунд набрал очки в своей шестой игре подряд. Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов провел 200-й матч в КХЛ.
Ранее в этом сезоне «Салават» в Уфе обыграл «Авангард» со счетом 3:2.
«Авангард» следующий матч домашней серии проведет 22 октября против рижского «Динамо», «Салават Юлаев» 19 октября сыграет на выезде против «Сочи».