«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» в матче КХЛ

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, состоявшаяся в субботу в Балашихе, завершилась со счетом 4:3 (0:2, 2:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу уфимцев. В основное время заброшенными шайбами в составе победителей отметились Теему Хартикайнен (на 29-й минуте), Маркус Гранлунд (38), Пётр Хохряков (41), у «Авангарда» отличились Оливер Каски (2), Александр Хохлачев (7), Рид Буше (58). Решающий послематчевый бросок реализовал Никита Сошников.

Нападающий «Салавата» Хартикайнен забил 150-й гол в КХЛ. Форвард уфимцев Гранлунд набрал очки в своей шестой игре подряд. Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов провел 200-й матч в КХЛ.

Ранее в этом сезоне «Салават» в Уфе обыграл «Авангард» со счетом 3:2.