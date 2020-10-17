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20:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» в матче КХЛ

БАЛАШИХА, 17 окт — РИА Новости, Семён Галькевич. Уфимский «Салават Юлаев» по буллитам обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, состоявшаяся в субботу в Балашихе, завершилась со счетом 4:3 (0:2, 2:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу уфимцев. В основное время заброшенными шайбами в составе победителей отметились Теему Хартикайнен (на 29-й минуте), Маркус Гранлунд (38), Пётр Хохряков (41), у «Авангарда» отличились Оливер Каски (2), Александр Хохлачев (7), Рид Буше (58). Решающий послематчевый бросок реализовал Никита Сошников.

Нападающий «Салавата» Хартикайнен забил 150-й гол в КХЛ. Форвард уфимцев Гранлунд набрал очки в своей шестой игре подряд. Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов провел 200-й матч в КХЛ.

Ранее в этом сезоне «Салават» в Уфе обыграл «Авангард» со счетом 3:2.

«Авангард» следующий матч домашней серии проведет 22 октября против рижского «Динамо», «Салават Юлаев» 19 октября сыграет на выезде против «Сочи».

Авангард
3:4Б
2:0, 0:2, 1:1, 0:0
Салават Юлаев
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