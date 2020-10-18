Хоккеисты минского «Динамо» уступили «Спартаку» в матче чемпионата КХЛ

Первый период встречи на «Минск-Арене» прошел с преимуществом хозяев, которые превзошли подопечных Олега Знарка как по владению шайбой, так и по времени проведенному в атаке. Впрочем, извлечь пользу из этого «зубры» так и не смогли. Оборона «красно-белых» ошибалась мало, когда же такое случалось, броски минчан стали легкой добычей Юлиуса Гудачека.

Во втором периоде минчане продолжили атаковать, но с реализацией по-прежнему были проблемы, тогда как москвичи своего не упустили. На 26-й минуте отличился Лукаш Радил, а затем метким броском поразил ворота «зубров» Йори Лехтеря. Минчане были близки к тому, чтобы сократить разницу в счете, но шайба заброшенная Игорем Ревенко на 40-й минуте встречи засчитана не была из-за офсайда.

В третьем периоде игроки «Динамо» приложили все усилия, чтобы отыграться, однако опыт их соперников сказался и избежать второго кряду поражения в домашних стенах минчанам не удалось. Напротив, незадолго до финальной сирены москвичи забросили третью шайбу в ворота покинутые Никитой Толопило. Вновь отличился Лукаш Радил.