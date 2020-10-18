ЦСКА во второй раз в сезоне обыграл московское «Динамо» в КХЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей шайбы забросили Сергей Андронов (16-я минута) и Богдан Киселевич (56). У проигравших отличился Вадим Шипачев (37). Впервые в сезоне в заявку ЦСКА попал шведский голкипер Ларс Юханссон, который восстановился после травмы.

Континентальная Хоккейная Лига Все о турнире

ЦСКА во второй раз в сезоне обыграл «Динамо», предыдущая игра завершилась со счетом 2:0 6 октября. Армейский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, набрав 29 очков в 18 матчах. «Динамо» идет шестым, имея в активе 18 очков после 16 встреч.