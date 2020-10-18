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20:30 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА во второй раз в сезоне обыграл московское «Динамо» в КХЛ

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл столичное «Динамо» со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене».

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей шайбы забросили Сергей Андронов (16-я минута) и Богдан Киселевич (56). У проигравших отличился Вадим Шипачев (37). Впервые в сезоне в заявку ЦСКА попал шведский голкипер Ларс Юханссон, который восстановился после травмы.

Континентальная Хоккейная Лига

ЦСКА во второй раз в сезоне обыграл «Динамо», предыдущая игра завершилась со счетом 2:0 6 октября. Армейский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, набрав 29 очков в 18 матчах. «Динамо» идет шестым, имея в активе 18 очков после 16 встреч.

В следующем матче ЦСКА на домашней площадке встретится с нижегородским «Торпедо» 21 октября, а «Динамо» в этот же день примет одноименную команду из Минска.

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ЦСКА
2:1
1:0, 0:1, 1:0
ХК Динамо
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