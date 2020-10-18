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21:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вудкрофт: Игрокам минского «Динамо» не хватило смелости

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Александр Рогулев. Хоккеистам минского «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Спартаком» не хватило смелости и характера, заявил главный тренер белорусской команды Крэйг Вудкрофт.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» в воскресенье обыграл минское «Динамо» (3:0) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы провели неплохой матч, но не получилось забить. Нам сегодня где-то не хватило смелости, где-то — удачи, где-то — жажды забить шайбу. Нам нужно много еще над чем работать. При этом нужно отметить, что ребята выложились на полную, но не показали характер, но свои шансы не реализовали, а соперник, наоборот, реализовал», — сказал Вудкрофт на пресс-конференции.

«Думаю, каждый из этих игроков может играть лучше, — продолжил тренер. — Ребятам не хватает нацеленности на ворота и чувства “голода”, чтобы забросить шайбу. Те, кто вышел сегодня на лед, играли так, будто они играют в хоккей в удовольствие, забыв, что это их работа. Команда была надломлена из-за коронавируса. В такие моменты молодые ребята должны показывать себя, показывать то, что мы можем на них рассчитывать во время важных игр».

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0:0, 0:2, 0:1
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