Вудкрофт: Игрокам минского «Динамо» не хватило смелости

«Мы провели неплохой матч, но не получилось забить. Нам сегодня где-то не хватило смелости, где-то — удачи, где-то — жажды забить шайбу. Нам нужно много еще над чем работать. При этом нужно отметить, что ребята выложились на полную, но не показали характер, но свои шансы не реализовали, а соперник, наоборот, реализовал», — сказал Вудкрофт на пресс-конференции.

«Думаю, каждый из этих игроков может играть лучше, — продолжил тренер. — Ребятам не хватает нацеленности на ворота и чувства “голода”, чтобы забросить шайбу. Те, кто вышел сегодня на лед, играли так, будто они играют в хоккей в удовольствие, забыв, что это их работа. Команда была надломлена из-за коронавируса. В такие моменты молодые ребята должны показывать себя, показывать то, что мы можем на них рассчитывать во время важных игр».