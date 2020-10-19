Зрителям запретят посещать домашние матчи «Авангарда», «Витязя» и «Куньлуня»
Домашние матчи «Авангарда», «Витязя» и «Куньлунь Ред Стар» могут пройти без зрителей, сообщает «РИАМО».
Домашние матчи «Авангарда», «Витязя» и «Куньлунь Ред Стар» могут пройти без зрителей, сообщает «РИАМО».
В Подмосковье
«В среду мы примем дополнительные ограничения. Выставки, музеи, а также массовые мероприятия мы запретим. Массовые спортивные мероприятия с участием зрителей на трибуне будут запрещены», — сказал Воробьёв.
Он отметил, что также ограничения могут коснуться проведения торжественных юбилеев и свадеб.
Напомним, что омский «Авангард» проводит свои встречи в Балашихе, «Витязь» — в Подольске, а китайский «Куньлунь» — в Мытищах.