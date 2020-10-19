Зрителям запретят посещать домашние матчи «Авангарда», «Витязя» и «Куньлуня»

В Подмосковье из-за ситуации с коронавирусом планируют ввести запрет на посещение выставок, массовых и спортивных мероприятий с участием зрителей. Тренировки и матчи могут проходить без участия болельщиков. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.



«В среду мы примем дополнительные ограничения. Выставки, музеи, а также массовые мероприятия мы запретим. Массовые спортивные мероприятия с участием зрителей на трибуне будут запрещены», — сказал Воробьёв.



Он отметил, что также ограничения могут коснуться проведения торжественных юбилеев и свадеб.



Напомним, что омский «Авангард» проводит свои встречи в Балашихе, «Витязь» — в Подольске, а китайский «Куньлунь» — в Мытищах.