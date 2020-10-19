Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Амур
Йокерит
41
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:00
Куньлунь
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
18.10
Динамо Мн
Спартак
03
Все события
Фоторепортажи
16Россия проиграла Швеции
10Сборная России разошлась миром с Венгрией
12:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Зрителям запретят посещать домашние матчи «Авангарда», «Витязя» и «Куньлуня»

Домашние матчи «Авангарда», «Витязя» и «Куньлунь Ред Стар» могут пройти без зрителей, сообщает «РИАМО».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В Подмосковье из-за ситуации с коронавирусом планируют ввести запрет на посещение выставок, массовых и спортивных мероприятий с участием зрителей. Тренировки и матчи могут проходить без участия болельщиков. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«В среду мы примем дополнительные ограничения. Выставки, музеи, а также массовые мероприятия мы запретим. Массовые спортивные мероприятия с участием зрителей на трибуне будут запрещены», — сказал Воробьёв.

Он отметил, что также ограничения могут коснуться проведения торжественных юбилеев и свадеб.

Напомним, что омский «Авангард» проводит свои встречи в Балашихе, «Витязь» — в Подольске, а китайский «Куньлунь» — в Мытищах.

 Самые фигуристые фитоняшки "Инстаграма"!
10 фактов, которые помогут сделать секс лучше!
Топ-5 лучших трансферов РПЛ: Мозес, Чистяков и другие
«Зенит» vs «Брюгге»: 172 миллиона евро против 144 миллионов
Французский футболист рассказал, зачем стал россиянином
Глава UFC опубликовал промо-ролик боя Нурмагомедова с Гейджи
Российский теннисист поднялся на восьмое место в рейтинге АТР
Тайсон отреагировал на поражение Ломаченко в бою за титул
Гэтжи вспомнил скандальное видео с участием Хабиба
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь