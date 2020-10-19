«Амур» обыграл «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Хоккеисты хабаровского «Амура» нанесли поражение финскому «Йокериту» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Хоккеисты хабаровского «Амура» нанесли поражение финскому «Йокериту» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Игра в Хабаровске завершилась победой «Амура» со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0). Дубли в составе победителей сделали Владимир Бутузов (20-я и 55-я минуты) и Александр Полунин (23, 46). У «Йокерита» отличился Микко Лехтонен (35).
Следующий матч «Амур» проведет дома 21 октября против казанского «Ак Барса». «Йокерит» в этот же день сыграет в