«Барыс» не будет сниматься с чемпионата КХЛ
Нурсултанский «Барыс» сможет беспрепятственно пересекать границу с Россией.
Нурсултанский «Барыс» сможет беспрепятственно пересекать границу с Россией.
Клуб продолжит выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на
Cегодня, 19 октября, стало известно о запрете Министерства здравоохранения Казахстана на выезд спортсменов за границу. Решение принято
«Согласно протоколу межведомственной комиссии Республики Казахстан “Барыс” может пересекать границы республики с целью участия в выездных матчах чемпионата КХЛ.
В связи с этим вопрос о снятии клуба с чемпионата КХЛ не является актуальным», — сообщили в лиге.
В текущем сезоне «Барыс» провёл 12 матчей, в которых набрал 15 очков. Команда занимает восьмое место в таблице Восточной конференции.
В середине сентября в команде произошла вспышка коронавируса. Шесть матчей «Барыса» были перенесены.