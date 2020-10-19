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18:12 (мск), источник: Vesti.kz

В КХЛ прокомментировали слухи о снятии «Барыса» с чемпионата

Хоккейный клуб «Барыс» из казахстанского Нур-Султана может беспрепятственно пересекать границу с Россией и продолжит выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом РБК заявили в пресс-службе Лиги.

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На днях стало известно о запрете Министерства здравоохранения Казахстана на выезд спортсменов за границу. Решение принято из-за эпидемиологической ситуации в стране.

«Согласно протоколу межведомственной комиссии Республики Казахстан “Барыс” может пересекать границы республики с целью участия в выездных матчах чемпионата КХЛ», — сказано в сообщении пресс-службы. «В связи с этим вопрос о снятии клуба с чемпионата КХЛ не является актуальным», — уточнили в Лиге.

Добавим, что 21 октября «Барыс» начнет домашнюю серию игр — примет на своем льду финский «Йокерит». Еще через два дня команда Юрия Михайлиса сыграет с «Ак Барсом», а 26 и 28 октября встретится на выезде с «Сибирью» и «Сочи». На 30 октября намечена домашняя встреча с китайским «Куньлунем».

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