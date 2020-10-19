В КХЛ прокомментировали слухи о снятии «Барыса» с чемпионата
Хоккейный клуб «Барыс» из казахстанского
Хоккейный клуб «Барыс» из казахстанского
На днях стало известно о запрете Министерства здравоохранения Казахстана на выезд спортсменов за границу. Решение принято
«Согласно протоколу межведомственной комиссии Республики Казахстан “Барыс” может пересекать границы республики с целью участия в выездных матчах чемпионата КХЛ», — сказано в сообщении
Добавим, что 21 октября «Барыс» начнет домашнюю серию игр — примет на своем льду финский «Йокерит». Еще через два дня команда Юрия Михайлиса сыграет с «Ак Барсом», а 26 и 28 октября встретится на выезде с «Сибирью» и «Сочи». На 30 октября намечена домашняя встреча с китайским «Куньлунем».