В КХЛ прокомментировали слухи о снятии «Барыса» с чемпионата

На днях стало известно о запрете Министерства здравоохранения Казахстана на выезд спортсменов за границу. Решение принято из-за эпидемиологической ситуации в стране.

«Согласно протоколу межведомственной комиссии Республики Казахстан “Барыс” может пересекать границы республики с целью участия в выездных матчах чемпионата КХЛ», — сказано в сообщении пресс-службы. «В связи с этим вопрос о снятии клуба с чемпионата КХЛ не является актуальным», — уточнили в Лиге.