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22:00 (мск), источник: ТАСС

Хоккеисты СКА обыграли «Витязь» в первом матче после возвращения Брагина

ТАСС, 19 октября. Петербургский СКА победил на своей площадке со счетом 5:1 подольский «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге в присутствии 6 374 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Голами в составе победителей отметились Кирилл Марченко (2-я минута), Владислав Каменев (9), Йоонас Кемппайнен (14), Миро Аалтонен (45) и Яков Тренин (59). У проигравших отличился Маттиас Теденбю (34).

СКА (Санкт-Петербург)

Матч стал первым для Валерия Брагина во главе СКА после болезни, главный тренер петербургского клуба с 23 сентября пропустил 10 матчей (четыре победы, шесть поражений). Обязанности главного тренера в отсутствии Брагина исполняли тренеры Андрей Козырев и Лев Бердичевский, а также первый вице-президент и глава штаба СКА Роман Ротенберг.

«Витязь» не может обыграть петербуржцев с 22 сентября прошлого года, потерпев шестое поражение кряду.

Континентальная Хоккейная Лига

СКА после 19 матчей занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 25 очков. «Витязь» с 15 очками в 16 матчах располагается на девятой строчке.

В следующем матче петербуржцы 22 октября примут московский «Спартак», «Витязь» в Подольске днем ранее встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым».

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5:1
3:0, 0:1, 2:0
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