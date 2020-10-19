Хоккеисты СКА обыграли «Витязь» в первом матче после возвращения Брагина

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Голами в составе победителей отметились Кирилл Марченко (2-я минута), Владислав Каменев (9), Йоонас Кемппайнен (14), Миро Аалтонен (45) и Яков Тренин (59). У проигравших отличился Маттиас Теденбю (34).

СКА (Санкт-Петербург) Все о команде

Матч стал первым для Валерия Брагина во главе СКА после болезни, главный тренер петербургского клуба с 23 сентября пропустил 10 матчей (четыре победы, шесть поражений). Обязанности главного тренера в отсутствии Брагина исполняли тренеры Андрей Козырев и Лев Бердичевский, а также первый вице-президент и глава штаба СКА Роман Ротенберг.

«Витязь» не может обыграть петербуржцев с 22 сентября прошлого года, потерпев шестое поражение кряду.

Континентальная Хоккейная Лига Все о турнире

СКА после 19 матчей занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 25 очков. «Витязь» с 15 очками в 16 матчах располагается на девятой строчке.