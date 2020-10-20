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12:45 (мск), источник: Vesti.kz

Шайба форварда «Барыса» вошла в десятку лучших голов недели КХЛ

Она принесла команде победу в гостях у «Ак Барса».

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Шайба форварда «Барыса» Романа Старченко вошла в десятку лучших голов седьмой игровой недели КХЛ, сообщают Vesti.kz.

Барыс (Нур-Султан)

Казахстанец забил победный гол в ворота «Ак Барса» в овертайме после того, как основное время матча завершилось нулевой ничьей. Ассистировал ему капитан Даррен Диц. Это взятие ворот заняло в топ-10 от КХЛ девятое место.

Во время загрузки произошла ошибка.

Следующую встречу «Барыс» проведет завтра, 21 октября, на своей арене против финского «Йокерита».

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