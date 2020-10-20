Шайба форварда «Барыса» вошла в десятку лучших голов недели КХЛ
Она принесла команде победу в гостях у «Ак Барса».
Она принесла команде победу в гостях у «Ак Барса».
Шайба форварда «Барыса» Романа Старченко вошла в десятку лучших голов седьмой игровой недели КХЛ, сообщают Vesti.kz.
Казахстанец забил победный гол в ворота «Ак Барса» в овертайме после того, как основное время матча завершилось нулевой ничьей. Ассистировал ему капитан Даррен Диц. Это взятие ворот заняло в топ-10 от КХЛ девятое место.
Следующую встречу «Барыс» проведет завтра, 21 октября, на своей арене против финского «Йокерита».