Хоккеист Наиль Якупов перешел из «Амура» в «Авангард»

«Амур» получил денежную компенсацию. В «Авангарде» Якупов будет выступать под 65-м номером.
В мае 2020 года Якупов перешел из петербургского СКА в подольский «Витязь», но, не сыграв ни одного матча за подмосковный клуб, пополнил состав «Амура». В нынешнем сезоне он провел 15 игр, в которых набрал 7 (1 гол + 6 результативных передач) очков. Всего в КХЛ на его счету 22 матча за нижнекамский «Нефтехимик» во время локаутного сезона-2012/13 и 111 матчей за СКА (2018−2020).
Якупов также имеет опыт выступлений в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В 2012 году он на драфте был выбран под первым номером «Эдмонтоном», в котором провел четыре сезона. Также играл за «Сент-Луис» и «Колорадо».