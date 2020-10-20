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13:14 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист Наиль Якупов перешел из «Амура» в «Авангард»

ТАСС, 20 октября. Хабаровский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» произвел обмен с омским «Авангардом», в результате которого состав омичей пополнил 27-летний нападающий Наиль Якупов. Об этом сообщает пресс-служба «Авангарда».

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«Амур» получил денежную компенсацию. В «Авангарде» Якупов будет выступать под 65-м номером.

Во время загрузки произошла ошибка.
Авангард (Омск)

В мае 2020 года Якупов перешел из петербургского СКА в подольский «Витязь», но, не сыграв ни одного матча за подмосковный клуб, пополнил состав «Амура». В нынешнем сезоне он провел 15 игр, в которых набрал 7 (1 гол + 6 результативных передач) очков. Всего в КХЛ на его счету 22 матча за нижнекамский «Нефтехимик» во время локаутного сезона-2012/13 и 111 матчей за СКА (2018−2020).

Континентальная Хоккейная Лига

Якупов также имеет опыт выступлений в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В 2012 году он на драфте был выбран под первым номером «Эдмонтоном», в котором провел четыре сезона. Также играл за «Сент-Луис» и «Колорадо».

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