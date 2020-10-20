Говорит по-русски, пьет кумыс и тащит «Барыс». Как Даррен Диц ворвался в КХЛ и покорил Казахстан

Натурализованный казахстанец Даррен Диц проводит в «Барысе» четвертый сезон и удерживает звание одного из сильнейших хоккеистов клуба. С уходом таких игроков, как Брэндон Боченски, Кевин Даллмэн и Найджел Доус, капитан стал той самой новой звездой, к которой приковано внимание не только местных болельщиков, но и всей КХЛ.

Самым результативным для Дица стал сезон-2018/19, когда он набрал 53 очка в регулярном чемпионате, забросив 15 шайб. В этом же розыгрыше защитник делает серьезную заявку на то, чтобы побить свой снайперский рекорд — в 11 матчах он уже восемь раз поразил ворота соперника.

Корреспондент Vesti.kz решил заново пересмотреть, как складывается карьера Дица в столичном клубе, а также рассказать, как он пришел в хоккей и приехал в Казахстан.

Барыс (Нур-Султан) Все о команде

На сегодня уроженец Канады, чья карьера в КХЛ связана только с «Барысом», набрал в регулярных чемпионатах Лиги 114 (41+73) очков.

В 2017 году он пришел в столичный клуб и в первом же сезоне принес неплохую пользу в виде 19 (7+12) очков. Но по-настоящему заиграл он только в следующем году в сезоне-2018/19, когда отметился выдающимися цифрами в виде 53 (15+38) очков и сумел подкрепить такую игру в следующем, набирая статистику в виде 32 (11+21) баллов.

В сезоне-2020/21 Диц уже является одним из лучших бомбардиров. А в общем он занимает третье место среди результативных защитников в истории клуба, уступая лишь Роману Савченко (49+87) и Даллмэну (116+246).

Нельзя не отметить, что не последнюю очередь в таком успешном выступлении сыграло доверие со стороны тренера, на тот момент им был Андрей Скабелка. Когда из команды уходили звезды-ветераны, белорусский специалист не побоялся предоставить тогда еще легионеру, а после уже казахстанцу, свободу действий.

Скабелка сделал Дица важнейшей составляющей команды, что и привело игрока к становлению в качестве лучшего бомбардира клуба, а также позволило получить статус капитана «Барыса».

Что касается знакомства с хоккеем, то для Дица оно началось в раннем детстве. Едва придя в этот вид спорта в возрасте шести лет, Даррен сразу же влюбился в командную работу и соревновательный дух.

Он начинал свою профессиональную карьеру в родной Канаде, где также выступал за клуб АХЛ «Гамильтон Бульдогс».

Уроженец канадской провинции Альберта смог добраться до уровня НХЛ, где играл за такую известную команду, как «Монреаль Канадиенс», и набрал 5 (1+4) очков. Затем защитник решил продолжить свою карьеру в КХЛ, где по контракту с «Барысом» будет играть до 2022 года.

При этом спортивный азарт Дица распространяется не только на хоккей. В числе его предпочтений — драк-рейсинг. Диц и его отец — большие фанаты вождения. Они выступали в различных турнирах. Помимо же гонок, хоккеист увлекается теннисом, гольфом, водными видами спорта и велоспортом.

Номер 44, который красуется на его форме, Диц тоже выбрал не случайно. Под ним выступал в НХЛ его любимый игрок — канадец Тодд Бертуцци. Этот хоккеист уже завершил карьеру, а из действующих Даррену импонирует другой его земляк — Сидни Кросби.

Интересно, что при такой активной жизненной позиции Диц абсолютно равнодушен к социальным сетям. Так же как и к дракам на льду, пусть и считает их частью хоккея.

«Я вообще не люблю драться. Но когда я злой — держитесь от меня подальше. Это хоккей, здесь нужно быть готовым ко всему. Если меня разозлить, то произойти может все что угодно. Но я не тренируюсь, чтобы драться. Я тренируюсь, чтобы забивать голы».

На вопрос о том, как его родственники отнеслись к принятию казахстанского гражданства, Диц ответил, что родители его поддержали.

«Они знают, что мне здесь хорошо. Для них это самое главное, поэтому они положительно отнеслись».

Уже никого не удивляет, что Диц знает русский язык. Хотя другого такого игрока из Северной Америки в «Барысе» еще не было. Максимум легионеры могут выучить отдельные фразы. Диц же свободно общается и раздает на русском интервью.

Сам хоккеист признается, что решение выучить русский к нему пришло спонтанно — гулял в парке и заметил объявление о занятиях с репетитором.

С тех пор и началось его обучение, которое еще больше помогло завоевать любовь болельщиков, причем не только из Казахстана.

Вся фанатская семья КХЛ оценила успешность его ежедневных занятий с преподавателем в январе этого года, когда на Матче звезд КХЛ он прочел стихотворение Пушкина.

Диц считает, что другим американцам и канадцам в КХЛ тоже было бы полезно выучить русский, который очень помогает в коммуникации с тиммейтами. Он не только говорит, но и умеет писать на нем.

«Учить новые языки всегда очень сложно, но я радуюсь этому вызову».

Диц также выступил на получении награды лучшего защитника в сезоне-2018/19, где произнес речь.

Выступив на русском, Диц пошел дальше. Во время плей-офф сезона-2019/20 он исполнил песню на казахском на стихи великого Абая.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/UvQ5KC9UgfM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

И даже сделал то, на что решается не каждый иностранец — попробовал кумыс.

«Я сделал пару глотков. Почему бы и нет? Думаю, кумыс придал мне заряд энергии. Хотя, признаюсь, не стал бы рисковать и пить его перед матчем КХЛ, мало ли что может произойти». (смеется).

Фанатская любовь к Дицу проявляется не только на трибунах. Он получает письма и рисунки от болельщиков «Барыса» и отмечает, что ему приятно иметь тесную связь с поклонниками.

«Мне повезло оказаться в Астане и заниматься любимым делом. Я получаю возможность играть в хоккей, лучшую игру на свете, а также путешествовать и узнавать мир. Я не могу не улыбаться этому», — подчеркивает хоккеист.