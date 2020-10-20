Владимир Крикунов вернется на тренерский мостик в матче КХЛ против минского «Динамо»

«Я нормально себя чувствую, завтра закрываю больничный и на работу», — сказал тренер.

Также Крикунов оценил выступление своей команды в двух матчах, прошедших без его участия. «Ребята играли неплохо. В Петербурге еще и повезло, но когда стараешься и работаешь от начала до конца, то фортуна обязательно тебя наградит. С ЦСКА похуже было», — сказал специалист.

Встреча с минским «Динамо» пройдет в среду в Москве. Крикунов был госпитализирован в Санкт-Петербурге 12 октября из-за острого аппендицита. Обязанности главного тренера в матче со СКА в тот же день (4:3) и в воскресной игре с ЦСКА (1:2) исполнял его помощник Юрий Бабенко.