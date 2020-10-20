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14:38 (мск), источник: ТАСС

Владимир Крикунов вернется на тренерский мостик в матче КХЛ против минского «Динамо»

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Главный тренер московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» Владимир Крикунов вернется к исполнению своих обязанностей в матче против одноименной команды из Минска. Об этом сообщил Крикунов, комментарий которого приводит пресс-служба москвичей.

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Источник: РИА "Новости"

«Я нормально себя чувствую, завтра закрываю больничный и на работу», — сказал тренер.

Также Крикунов оценил выступление своей команды в двух матчах, прошедших без его участия. «Ребята играли неплохо. В Петербурге еще и повезло, но когда стараешься и работаешь от начала до конца, то фортуна обязательно тебя наградит. С ЦСКА похуже было», — сказал специалист.

Встреча с минским «Динамо» пройдет в среду в Москве. Крикунов был госпитализирован в Санкт-Петербурге 12 октября из-за острого аппендицита. Обязанности главного тренера в матче со СКА в тот же день (4:3) и в воскресной игре с ЦСКА (1:2) исполнял его помощник Юрий Бабенко.

Московское «Динамо» после 16 игр набрало 18 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

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