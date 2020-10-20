Вратарь недели. Как в «Барысе» прогрессирует критикуемый легионер из Финляндии

29-летний Ортио приехал в «Барыс» на позицию первого номера, но не убедил в своих возможностях во время товарищеских игр. В стартовых официальных матчах сезона голкипер пропустил 15 шайб, а команда обыграла только «Куньлунь». Пора было что-то менять.

И тут травмировался Хенрик Карлссон. Его финский напарник стал безальтернативным вариантом. И заиграл. Сначала, правда, пропустил по три гола от «Автомобилиста» с «Северсталью», а затем — всего четыре шайбы в трех встречах. Лига отметила его призом недели.

Лучшим матчем можно назвать встречу против лидера Восточной конференции — казанского «Ак Барса». Игроки российской команды совершили 32 броска по воротам Ортио, но финский вратарь оформил первый «сухой» матч в форме «Барыса».

Если финский голкипер, который сейчас улучшает свои позиции среди ведущих вратарей Лиги после последних игр, удержится на уровне, то вполне станет настоящим лидером «Барыса». Как был сезоном ранее канадец Эдди Паскуале, сейчас выступающий за «Локомотив».

«80-й» номер сейчас занимает вторые места в обоих вратарских рейтингах, а его финский коллега поднимается с самых низов топ-30. Ортио тоже может стать лучшим, если команда и дальше будет его поддерживать. Тогда Карлссону можно не торопиться с возвращением. Его пост будет надежно занят.