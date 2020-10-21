«Амур» разгромил «Ак Барс» в матче КХЛ, забросив семь шайб
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Хоккеисты хабаровского «Амура» нанесли поражение казанскому «Ак Барсу» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Хоккеисты хабаровского «Амура» нанесли поражение казанскому «Ак Барсу» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Игра, прошедшая в среду в Хабаровске, завершилась со счетом 7:1 (3:0, 2:1, 2:0) в пользу хозяев льда.
Следующий матч хабаровская команда проведет дома 23 октября против челябинского «Трактора». «Ак Барс» в этот же день сыграет в гостях с «Барысом» из