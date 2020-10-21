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15:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Амур» разгромил «Ак Барс» в матче КХЛ, забросив семь шайб

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Хоккеисты хабаровского «Амура» нанесли поражение казанскому «Ак Барсу» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Игра, прошедшая в среду в Хабаровске, завершилась со счетом 7:1 (3:0, 2:1, 2:0) в пользу хозяев льда. Хет-трик в составе «Амура» сделал Михал Йордан (16-я, 37-я и 53-я минуты), еще по шайбе забросили Александр Кузнецов (5), Владимир Бутузов (9), Валентин Пьянов (40) и Никита Камалов (54). У «Ак Барса» отличился Стефан Да Коста (25).

Следующий матч хабаровская команда проведет дома 23 октября против челябинского «Трактора». «Ак Барс» в этот же день сыграет в гостях с «Барысом» из Нур-Султана.

Во время загрузки произошла ошибка.
Амур
7:1
3:0, 2:1, 2:0
Ак Барс
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