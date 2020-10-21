«Амур» разгромил «Ак Барс» в матче КХЛ, забросив семь шайб

Игра, прошедшая в среду в Хабаровске, завершилась со счетом 7:1 (3:0, 2:1, 2:0) в пользу хозяев льда. Хет-трик в составе «Амура» сделал Михал Йордан (16-я, 37-я и 53-я минуты), еще по шайбе забросили Александр Кузнецов (5), Владимир Бутузов (9), Валентин Пьянов (40) и Никита Камалов (54). У «Ак Барса» отличился Стефан Да Коста (25).