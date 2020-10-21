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18:55 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» проиграл «Йокериту» в КХЛ, ведя по ходу матча со счетом 4:0

Матч прошел в Нур-Султане без зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

Казахстанский «Барыс» в очередном матче регулярного сезона КХЛ проиграл в Нур-Султане финскому «Йокериту», ведя по ходу матча с преимуществом в четыре шайбы, передает корреспондент Vesti.kz.

Первый период прошел в довольно спокойной и равной борьбе, явного преимущества ни у кого из команд не наблюдалось. Поэтому и голов телезрители так и не увидели.

Барыс (Астана)

А вот во втором периоде было уже интереснее. Сначала Егор Петухов открыл счет, а ближе к концу периода Аркадий Шестаков закрепил преимущество «Барыса».

Начало третьего отрезка матча гости провалили — в первые три минуты они пропустили еще две шайбы. На этот раз постарались легионеры — Якоб Лилья забил с передачи Кертиса Волка, а Линусу Виделлю ассистировал Алихан Асетов.

КХЛ

Надо отдаться должное гостям — они не опустили руки. И более того смогли сравнять счет. Дублем отличился Петер Регин, еще по голу забили Томми Кивисте и Микко Лехтонен. В итоге победителя пришлось определять в овертайме. Здесь больше повезло гостям — Давид Скленичка забил победную шайбу — 5:4.

Клуб из Нур-Султана набрал 16 очков и поднялся на восьмое место в Восточной конференции. Следующий матч «Барыс» проведет также дома — 23 октября против лидера конференции казанского «Ак Барса».

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Барыс
4:5ОТ
0:0, 2:0, 2:4
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