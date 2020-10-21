«Барыс» проиграл «Йокериту» в КХЛ, ведя по ходу матча со счетом 4:0

Казахстанский «Барыс» в очередном матче регулярного сезона КХЛ проиграл в Нур-Султане финскому «Йокериту», ведя по ходу матча с преимуществом в четыре шайбы, передает корреспондент Vesti.kz.

Первый период прошел в довольно спокойной и равной борьбе, явного преимущества ни у кого из команд не наблюдалось. Поэтому и голов телезрители так и не увидели.

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А вот во втором периоде было уже интереснее. Сначала Егор Петухов открыл счет, а ближе к концу периода Аркадий Шестаков закрепил преимущество «Барыса».

Начало третьего отрезка матча гости провалили — в первые три минуты они пропустили еще две шайбы. На этот раз постарались легионеры — Якоб Лилья забил с передачи Кертиса Волка, а Линусу Виделлю ассистировал Алихан Асетов.

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Надо отдаться должное гостям — они не опустили руки. И более того смогли сравнять счет. Дублем отличился Петер Регин, еще по голу забили Томми Кивисте и Микко Лехтонен. В итоге победителя пришлось определять в овертайме. Здесь больше повезло гостям — Давид Скленичка забил победную шайбу — 5:4.