«Будем разбираться». Тренер «Барыса» прокомментировал поражение от «Йокерита» в КХЛ
В начале третьего периода «Барыс» имел преимущество в четыре шайбы.
В начале третьего периода «Барыс» имел преимущество в четыре шайбы.
Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис после упущенной победы в матче с «Йокеритом» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) попытался объяснить провал в последние минуты матча, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский клуб выигрывал со счетом 4:0 в третьем периоде, но проиграл встречу в овертайме (4:5).
— Очень здорово играли 50 минут, а потом, не знаю. Может быть, это потеря концентрации. Скорее всего. Выключение в
Но мы из этого прессинга хорошо выходили. Нормально справлялись. Но в конце, за десять минут не знаю, что произошло. Разберем эти ошибки, чтобы их больше не повторять, — поделился Михайлис.
— После четвертой шайбы вы активно
— Был момент, когда Алихан должен был шайбу выводить. Она пришла к нему и он должен был вывести ее в среднюю зону. И он должен был блокировать бросок от защитника.
Добавим, что следующий матч казахстанский клуб снова проведет на домашнем льду — 23 октября «Барыс» сыграет с «Ак Барсом». После 13 встреч столичный клуб набрал 16 очков и вышел на восьмое место, уступая хабаровскому «Амуру» по дополнительным показателям.