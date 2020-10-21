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19:30 (мск), источник: Vesti.kz

«Будем разбираться». Тренер «Барыса» прокомментировал поражение от «Йокерита» в КХЛ

В начале третьего периода «Барыс» имел преимущество в четыре шайбы.

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Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис после упущенной победы в матче с «Йокеритом» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) попытался объяснить провал в последние минуты матча, передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанский клуб выигрывал со счетом 4:0 в третьем периоде, но проиграл встречу в овертайме (4:5).

Барыс (Астана)

— Очень здорово играли 50 минут, а потом, не знаю. Может быть, это потеря концентрации. Скорее всего. Выключение в каких-то моментах пошло. Не знаю, с чем это связано. Будем разбираться, посмотрим видео. Сделаем разбор и уберем эти ошибки. Игра 50 минут правильно и по заданию. Выдвигались. Больше играли в обороне — соперник заставлял это делать. Эти вбросы. Прессинг.

КХЛ

Но мы из этого прессинга хорошо выходили. Нормально справлялись. Но в конце, за десять минут не знаю, что произошло. Разберем эти ошибки, чтобы их больше не повторять, — поделился Михайлис.

— После четвертой шайбы вы активно что-то высказывали Асетову. Хотелось бы узнать, чем вы были недовольны?

— Был момент, когда Алихан должен был шайбу выводить. Она пришла к нему и он должен был вывести ее в среднюю зону. И он должен был блокировать бросок от защитника.

Добавим, что следующий матч казахстанский клуб снова проведет на домашнем льду — 23 октября «Барыс» сыграет с «Ак Барсом». После 13 встреч столичный клуб набрал 16 очков и вышел на восьмое место, уступая хабаровскому «Амуру» по дополнительным показателям.

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Барыс
4:5ОТ
0:0, 2:0, 2:4
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