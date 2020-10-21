«Нам это удалось». Тренер «Йокерита» — о волевой победе над «Барысом» со счета 0:4

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямики после волевой победы над «Барысом» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) рассказал о разговоре с командой перед переломным периодом в матче, передает корреспондент Vesti.kz.

Финская команда отыгралась со счета 0:4, а в овертайме вырвала победу (5:4).

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— Первые 20 минут игра была равная и обе команды играли хорошо. Второй период остался за хозяевами. Они добавили в катании. Они выигрывали борьбу. Перед третьим периодом решили, что мы отдаем все, но ситуация стала 0:4. Забили первый гол и получили энергию, — резюмировал тренер.

— Что вы именно сказали перед третьим периодом?

— У нас был сложный выезд — Новосибирск, Хабаровск и Нур-Султан. Команда немного устала. Мы не очень хорошо начали, но первый гол, который мы забили, дал нам энергию. В перерыве я попросил ребят найти в себе силы, ведь это последняя игра нашего выезда. И ребятам это удалось.

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