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21 октября, источник: Vesti.kz

«Нам это удалось». Тренер «Йокерита» — о волевой победе над «Барысом» со счета 0:4

Камбэк финская команда совершила в последние минуты встречи.
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Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямики после волевой победы над «Барысом» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) рассказал о разговоре с командой перед переломным периодом в матче, передает корреспондент Vesti.kz.

Финская команда отыгралась со счета 0:4, а в овертайме вырвала победу (5:4).

Барыс (Астана)

— Первые 20 минут игра была равная и обе команды играли хорошо. Второй период остался за хозяевами. Они добавили в катании. Они выигрывали борьбу. Перед третьим периодом решили, что мы отдаем все, но ситуация стала 0:4. Забили первый гол и получили энергию, — резюмировал тренер.

— Что вы именно сказали перед третьим периодом?

— У нас был сложный выезд — Новосибирск, Хабаровск и Нур-Султан. Команда немного устала. Мы не очень хорошо начали, но первый гол, который мы забили, дал нам энергию. В перерыве я попросил ребят найти в себе силы, ведь это последняя игра нашего выезда. И ребятам это удалось.

КХЛ

За это «Барыс» наказывают. Как изменилась команда с Юрием Михайлисом для успешности в КХЛ.

Ранее о матче с «Йокеритом» высказался главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис. Казахстанский специалист назвал причины потери преимущества в четыре шайбы. Также он рассказал о возвращении в «Барыс» защитника Кирилла Полохова.

Добавим, что следующий матч казахстанский клуб снова проведет на домашнем льду — 23 октября «Барыс» сыграет с «Ак Барсом». После 13 встреч столичный клуб набрал 16 очков и вышел на восьмое место в Восточной конференции.

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Барыс
4:5ОТ
0:0, 2:0, 2:4
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