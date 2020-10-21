«Нам это удалось». Тренер «Йокерита» — о волевой победе над «Барысом» со счета 0:4

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямики после волевой победы над «Барысом» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) рассказал о разговоре с командой перед переломным периодом в матче, передает корреспондент Vesti.kz.
Финская команда отыгралась со счета 0:4, а в овертайме вырвала победу (5:4).
— Первые 20 минут игра была равная и обе команды играли хорошо. Второй период остался за хозяевами. Они добавили в катании. Они выигрывали борьбу. Перед третьим периодом решили, что мы отдаем все, но ситуация стала 0:4. Забили первый гол и получили энергию, — резюмировал тренер.
— Что вы именно сказали перед третьим периодом?
— У нас был сложный выезд — Новосибирск, Хабаровск и
За это «Барыс» наказывают. Как изменилась команда с Юрием Михайлисом для успешности в КХЛ.
Ранее о матче с «Йокеритом» высказался главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис. Казахстанский специалист назвал причины потери преимущества в четыре шайбы. Также он рассказал о возвращении в «Барыс» защитника Кирилла Полохова.
Добавим, что следующий матч казахстанский клуб снова проведет на домашнем льду — 23 октября «Барыс» сыграет с «Ак Барсом». После 13 встреч столичный клуб набрал 16 очков и вышел на восьмое место в Восточной конференции.