Хоккеисты минского «Динамо» уступили московским одноклубникам в чемпионате КХЛ

Москвичи с самого начала обрушили шквал атак на ворота дебютировавшего в составе минчан Алексея Колосова, однако первыми отличились «зубры». На третьей минуте отличился в быстрой контратаке Игорь Мартынов. Впрочем, не прошло и минуты, как Артем Волков сравнял счет. В дальнейшем московское «Динамо» не раз угрожало воротам гостей, но вратарь минчан был надежен. За мгновение до сигнала на первый перерыв Егору Шаранговичу удался отменный бросок «с кистей», и Александр Еременко не смог помочь своей команде. Отметим, что минчане отличились в меньшинстве.