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21 октября, источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» уступили московским одноклубникам в чемпионате КХЛ

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» уступили московским одноклубникам в чемпионате КХЛ. Первая встреча «зубров» в выездной серии завершилась со счетом 2:5 (2:1, 0:2, 0:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Москвичи с самого начала обрушили шквал атак на ворота дебютировавшего в составе минчан Алексея Колосова, однако первыми отличились «зубры». На третьей минуте отличился в быстрой контратаке Игорь Мартынов. Впрочем, не прошло и минуты, как Артем Волков сравнял счет. В дальнейшем московское «Динамо» не раз угрожало воротам гостей, но вратарь минчан был надежен. За мгновение до сигнала на первый перерыв Егору Шаранговичу удался отменный бросок «с кистей», и Александр Еременко не смог помочь своей команде. Отметим, что минчане отличились в меньшинстве.

Динамо (Москва)

Увы, сохранить преимущество в счете «зубрам» не удалось. Во втором периоде москвичи усилили давление, и сначала Михаил Григорьев сравнял счет, а затем Вадим Шипачев вывел команду Владимира Крикунова вперед.

Динамо Мн (Минск)

В третьем периоде, пытаясь спасти матч, минчане сняли с игры вратаря, но в итоге получили две шайбы в пустые ворота. Сначала отличился Вадим Шипачев, оформивший голевой дубль. Окончательный счет встречи установил Дмитрий Кагарлицкий.

Во время загрузки произошла ошибка.

Это третье подряд поражение «зубров». Возможность прервать неудачную серию встреч будет у подопечных Крэйга Вудкрофта 23 октября. Матч белорусской дружины с московским ЦСКА начнется в 19.30.

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