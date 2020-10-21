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22:25 (мск), источник: ТАСС

Московское «Динамо» победило в первом матче КХЛ после возвращения Крикунова

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Московское «Динамо» обыграло на своей площадке «Динамо» из Минска со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в присутствии 1 780 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

Шайбы в составе победителей забросили Артем Волков (третья минута), Михаил Григорьев (25), Вадим Шипачев (28, 59), Дмитрий Кагарлицкий (60). У проигравших отличились Игорь Мартынов (3), Егор Шарангович (20).

Во время загрузки произошла ошибка.

Главный тренер москвичей Владимир Крикунов вернулся на скамейку запасных клуба. Он был госпитализирован в Санкт-Петербурге 12 октября из-за острого аппендицита и перенес операцию.

Динамо (Москва)

Благодаря победе москвичи сократили отставание от минчан в таблице Западной конференции, после 17 встреч московское «Динамо» идет шестым (20 очков), минское — пятым (21).

Динамо Мн (Минск)

В следующем матче московское «Динамо» 26 октября встретится дома с подольским «Витязем», минчане днем ранее сыграют на выезде с лидером конференции ЦСКА.

Также в среду пекинский «Куньлунь» на своем льду обыграл магнитогорский «Металлург» (6:4), череповецкая «Северсталь» дома выиграла у «Сочи» (2:0), московский ЦСКА на своей площадке в овертайме уступил нижегородскому «Торпедо» (2:3), «Витязь» в родных стенах оказался сильнее уфимского «Салавата Юлаева» (4:3). Защитник уфимцев Евгений Бирюков, который является рекордсменом лиги по количеству матчей, провел свою 800-ю встречу в КХЛ.

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