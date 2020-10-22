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13:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Автомобилист» поместил Дацюка в список травмированных

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» поместил капитана команды Павла Дацюка в список травмированных, сообщает пресс-служба КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Отмечается, что также в список помещен защитник Захар Арзамасцев.

Дацюк, которому 20 июля исполнилось 42 года, в нынешнем регулярном чемпионате забросил пять шайб и отдал 15 результативных передач в 18 матчах. В июле форвард подписал новый контракт с «Автомобилистом» на один год.

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