Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Спартак
14
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Автомобилист
25
Хоккей. КХЛ
23.10
Амур
Трактор
Хоккей. КХЛ
23.10
Барыс
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
23.10
Северсталь
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
23.10
Витязь
Сочи
Все события
Фоторепортажи
10Сборная России разошлась миром с Венгрией
19Сборная России упустила победу над Турцией в Лиге наций
22:23 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» победил СКА в гостевом матче КХЛ

ТАСС, 22 октября. Московский «Спартак» обыграл на выезде со счетом 4:1 петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

Голами у победителей отличились Артем Федоров (1-я минута), Сергей Широков (11, 42) и Максим Цыплаков (15). В составе хозяев шайбу забросил Андрей Кузьменко (7).

СКА (Санкт-Петербург)

В первом матче команд в сезоне подопечные Олега Знарка проиграли дома 17 сентября со счетом 0:2. В шести последних гостевых матчах против СКА красно-белые одержали пять побед.

«Спартак» занимает восьмое место в таблице Западной конференции, набрав в 18 матчах 18 очков. СКА с 25 баллами в 20 матчах идет вторым. В следующем матче красно-белые 25 октября примут «Сочи», петербуржцы сыграют на следующий день дома с омским «Авангардом».

Спартак (Москва)

В другом матче дня екатеринбургский «Автомобилист» без получившего травму нападающего Павла Дацюка обыграл в гостях со счетом 5:2 нижнекамский «Нефтехимик».

Читайте также
СКА
1:4
1:3, 0:0, 0:1
Спартак
 Ход привел к печальным последствиям: достойной смены золотому поколению в России не оказалось
"Когда вы выходите против меня, вы пытаетесь вытащить еду изо рта у моего ребенка"
Сборная России 7 декабря узнает соперников по квалификации ЧМ
Евгений Гинер озвучил бюджет московского ЦСКА
«Байер» и «Ницца» забили восемь голов в первом туре Лиги Европы
Российский хоккеист подписал контракт с клубом НХЛ на $5,1 млн
ЦСКА проводит первый матч в группе Лиги Европы (трансляция)
Фабио Капелло оценил дебют Алексея Миранчука за «Аталанту» в ЛЧ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь