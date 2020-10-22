«Спартак» победил СКА в гостевом матче КХЛ
ТАСС, 22 октября. Московский «Спартак» обыграл на выезде со счетом 4:1 петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ледовом дворце в
ТАСС, 22 октября. Московский «Спартак» обыграл на выезде со счетом 4:1 петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ледовом дворце в
Голами у победителей отличились Артем Федоров (1-я минута), Сергей Широков (11, 42) и Максим Цыплаков (15). В составе хозяев шайбу забросил Андрей Кузьменко (7).
В первом матче команд в сезоне подопечные Олега Знарка проиграли дома 17 сентября со счетом 0:2. В шести последних гостевых матчах против СКА
«Спартак» занимает восьмое место в таблице Западной конференции, набрав в 18 матчах 18 очков. СКА с 25 баллами в 20 матчах идет вторым. В следующем матче
В другом матче дня екатеринбургский «Автомобилист» без получившего травму нападающего Павла Дацюка обыграл в гостях со счетом 5:2 нижнекамский «Нефтехимик».