«Спартак» победил СКА в гостевом матче КХЛ

Голами у победителей отличились Артем Федоров (1-я минута), Сергей Широков (11, 42) и Максим Цыплаков (15). В составе хозяев шайбу забросил Андрей Кузьменко (7).

СКА (Санкт-Петербург) Все о команде

В первом матче команд в сезоне подопечные Олега Знарка проиграли дома 17 сентября со счетом 0:2. В шести последних гостевых матчах против СКА красно-белые одержали пять побед.

«Спартак» занимает восьмое место в таблице Западной конференции, набрав в 18 матчах 18 очков. СКА с 25 баллами в 20 матчах идет вторым. В следующем матче красно-белые 25 октября примут «Сочи», петербуржцы сыграют на следующий день дома с омским «Авангардом».

Спартак (Москва) Все о команде