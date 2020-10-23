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11:23 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» близок к подписанию нападающего из НХЛ

Он выступал за ряд американских клубов.

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Нападающий из НХЛ Фил Варон продолжит карьеру в «Барысе». Как сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей», 29-летний хоккеист подпишет контракт до конца сезона.

Минувший сезон канадец начинал в «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз», откуда перешел в «Лаваль Рокет». В регулярном чемпионате АХЛ он принял участие в 33 матчах, записав на свой счет 19 (4+15) очков при показателе полезности «-17» и 8 минутах штрафного времени.

Барыс (Астана)

За карьеру в НХЛ Варон провел 97 матчей. Он забросил 8 шайб и отдал 9 результативных передач при показателе полезности «-20» и 26 минутах штрафа.

Был выбран клубом «Сан-Хосе Шаркс» в пятом раунде под общим 146-м номером на драфте-2009. Также выступал за «Баффало Сэйбрз», «Оттаву Сенаторз» и «Филадельфию Флайерз».

Добавим, что 23 октября «Барыс» в рамках регулярного сезона КХЛ сыграет в Нур-Султане против казанского «Ак Барса».

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