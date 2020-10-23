Как обыграть «Ак Барс». Несколько моментов для «Барыса», которые работают против фаворита «Востока»

Казахстанский клуб «Барыс» во второй раз в сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) может обыграть казанский «Ак Барс», если сыграет так же, как в гостевом матче. О том, как команда Юрия Михайлиса может снова остановить фаворита, — в материале корреспондента Vesti.kz.

В первом очном матче сезона казахстанская команда смогла впервые в новом розыгрыше турнира сохранить свои ворота в неприкосновенности. Этот момент, в первую очередь, помог навязать борьбу титулованному сопернику и дал шанс на победу. «Барыс» работал 60 с небольшим минут и не расслаблялся, как в матче с «Йокеритом». Еще отличия или сходства?

Ак Барс (Казань) Все о команде

1. «Барыс» блокировал броски соперников. Если во встрече с «Ак Барсом» таких блоков наберется 21, то с «Йокеритом» — 22. Отрабатывали даже Никита Михайлис (один блок) с Кертисом Волком (по три блока в этих матчах), в чьи обязанности входит больше созидание, чем оборона. Лидером в двух последних встречах является Виктор Сведберг с восемью заблокированными бросками.

2. Столичный клуб не проиграл два периода по владению шайбой «Ак Барсу». Лишь в третьей 20-минутке казанцы обозначили преимущество (семь минут против трех с половиной), но выгоды не получили. В игре с «Йокеритом» финская команда выиграла все три игровых отрезка с заметным превосходством. Владели гости 80 секунд шайбой в овертайме, а «Барыс» — 24 секунды. По времени в атаке «Барыс» был переигран обоими конкурентами: девять против 16 и шесть против 11 с половиной.

3. Броски по воротам. По 28 успешных выстрелов было у команд в матче «Барыса» с «Йокеритом». Столичный клуб был сильнее во втором периоде (13 бросков), а финская команда — в третьем (12). У «Ак Барса» казахстанская команда выиграла первый и третий периоды (девять против десяти и восемь против девяти). В три раза больше успешных бросков было у казанцев во втором игровом отрезке (15 против пяти).

4. Реализация и вратари. «Барыс» должен рассчитывать не только на вдохновенную игру от Йони Ортио и заблокированные броски, но и реализацию моментов. С другой стороны, даже четыре гола не принесли команде Михайлиса победу в матче с «Йокеритом», а единственный бросок в овертайме принес два очка в противостоянии с «Ак Барсом». Голкипера обязаны поддержать полевые игроки, и наоборот, тогда будет результат.

Барыс (Астана) Все о команде

5. Удаления. «Барыс» заиграл в последних встречах дисциплинированно, практически не давая соперникам играть в большинстве. Подопечные Михайлиса всего 43 раза играли в меньшинстве (лучший результат в Лиге), имея показатель нейтрализации 83,7 процента. Еще хуже результат у «Ак Барса» (83,3). Практически с одинаковой успешностью соперники реализуют большинство — 17,8 процента у «Барыса» и 17,1 процента у «Ак Барса».

Таким образом, уступить «Ак Барсу» по некоторым игровым параметрам не фатально. Хабаровский «Амур», который разгромил казанцев со счетом 7:1, добился показателя 23,3 процента реализации бросков, а по количеству попыток уступил (30 против 36). 18 бросков хабаровчане заблокировали (почти как «Барыс»), а также произвели 34 силовых приема (казахстанский клуб в этом сильно уступает).