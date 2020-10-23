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15:21 (мск), источник: ТАСС

КХЛ не будет проводить вынесенные матчи в сезоне-2020/21

ТАСС, 23 октября. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не будет проводить вынесенные матчи в нынешнем сезоне из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил президент КХЛ Алексей Морозов, комментарий которого приводит пресс-служба лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее в пресс-службе КХЛ сообщили ТАСС, что Израиль входит в число стран, которые рассматриваются в качестве места проведения вынесенного матча в нынешнем сезоне. Источник сообщил ТАСС, что встреча между ЦСКА и «Авангардом» пройдет 10 декабря в Иерусалиме.

«Мы рассматривали варианты проведения вынесенных матчей в разных странах. Хоккейное руководство этих стран выражало большую заинтересованность в проведении этих мероприятий. Но на данный момент эпидемиологическая ситуация в странах не позволяет реализовать эти проекты. Мы обязательно вернемся к ним, как только ограничения будут сняты», — сказал Морозов.

«КХЛ, как и раньше, заинтересована в популяризации своего бренда, своего чемпионата и хоккея в целом во всем мире», — добавил президент КХЛ.

В сезоне-2018/19 вынесенные игры КХЛ проходили в Вене с участием ЦСКА, СКА и «Слована» в конце октября, а также в конце ноября в Цюрихе с участием армейских клубов и рижского «Динамо». В сезоне-2019/20 матч проходил 23 декабря в швейцарском Давосе между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом».

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