КХЛ не будет проводить вынесенные матчи в сезоне-2020/21
ТАСС, 23 октября. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не будет проводить вынесенные матчи в нынешнем сезоне
ТАСС, 23 октября. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не будет проводить вынесенные матчи в нынешнем сезоне
Ранее в
«Мы рассматривали варианты проведения вынесенных матчей в разных странах. Хоккейное руководство этих стран выражало большую заинтересованность в проведении этих мероприятий. Но на данный момент эпидемиологическая ситуация в странах не позволяет реализовать эти проекты. Мы обязательно вернемся к ним, как только ограничения будут сняты», — сказал Морозов.
«КХЛ, как и раньше, заинтересована в популяризации своего бренда, своего чемпионата и хоккея в целом во всем мире», — добавил президент КХЛ.
В сезоне-2018/19 вынесенные игры КХЛ проходили в Вене с участием ЦСКА, СКА и «Слована» в конце октября, а также в конце ноября в Цюрихе с участием армейских клубов и рижского «Динамо». В сезоне-2019/20 матч проходил 23 декабря в швейцарском Давосе между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом».