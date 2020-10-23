КХЛ не будет проводить вынесенные матчи в сезоне-2020/21

Ранее в пресс-службе КХЛ сообщили ТАСС, что Израиль входит в число стран, которые рассматриваются в качестве места проведения вынесенного матча в нынешнем сезоне. Источник сообщил ТАСС, что встреча между ЦСКА и «Авангардом» пройдет 10 декабря в Иерусалиме.

«Мы рассматривали варианты проведения вынесенных матчей в разных странах. Хоккейное руководство этих стран выражало большую заинтересованность в проведении этих мероприятий. Но на данный момент эпидемиологическая ситуация в странах не позволяет реализовать эти проекты. Мы обязательно вернемся к ним, как только ограничения будут сняты», — сказал Морозов.

«КХЛ, как и раньше, заинтересована в популяризации своего бренда, своего чемпионата и хоккея в целом во всем мире», — добавил президент КХЛ.