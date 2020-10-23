«Сибирь» поместила в список отказов голкипера Алексея Красикова

В минувшем сезоне 24-летний голкипер одержал 10 побед в 30 матчах регулярного чемпионата КХЛ, пропуская в среднем за встречу 2,01 шайбы и отражая 93,5% бросков. Дважды российский голкипер оставил ворота в неприкосновенности, отыграв на ноль. В плей-офф Алексей появился на льду только в одном матче, сыграв чуть больше 33 минут.