«Трактор» прервал серию «Амура» из трех побед в КХЛ
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Челябинский «Трактор» на выезде нанес поражение хабаровскому «Амуру» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Челябинский «Трактор» на выезде нанес поражение хабаровскому «Амуру» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 4:2 (1:2, 1:0, 2:0). В составе гостей шайбы забросили Дмитрий Огурцов (8-я минута), Виталий Кравцов (25), Игорь Исаев (49) и Томаш Гика (59).
У хозяев льда отличились Кирилл Рассказов (11) и Валерий Васильев (11). Голкипер «Амура» Евгений Аликин провел 100-й матч в КХЛ.
«Трактор», прервавший серию «Амура» из трех побед, в следующем матче снова сыграет в гостях против хабаровского клуба 25 октября.