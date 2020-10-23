«Трактор» прервал серию «Амура» из трех побед в КХЛ

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 4:2 (1:2, 1:0, 2:0). В составе гостей шайбы забросили Дмитрий Огурцов (8-я минута), Виталий Кравцов (25), Игорь Исаев (49) и Томаш Гика (59).

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У хозяев льда отличились Кирилл Рассказов (11) и Валерий Васильев (11). Голкипер «Амура» Евгений Аликин провел 100-й матч в КХЛ.