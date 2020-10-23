«Йокерит» ушел на карантин из-за четырех положительных тестов на COVID-19
ТАСС, 23 октября. Хельсинкский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Йокерит» ушел на карантин
ТАСС, 23 октября. Хельсинкский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Йокерит» ушел на карантин
Таким образом, клуб пропустит домашние матчи с екатеринбургским «Автомобилистом» (26 октября) и подольским «Витязем» (28 октября). О решениях лиги по данным матчам будет сообщено дополнительно.
В сентябре «Йокерит» уже находился на карантине после встречи с нижнекамским «Нефтехимиком» (6:0). Игроки хельсинского клуба попали в контактную группу, в связи с чем КХЛ перенесла пять матчей команды.
В нынешнем сезоне «Йокерит» провел 15 матчей, в которых набрал 21 очко, и занимает четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции.