«Йокерит» ушел на карантин из-за четырех положительных тестов на COVID-19

Таким образом, клуб пропустит домашние матчи с екатеринбургским «Автомобилистом» (26 октября) и подольским «Витязем» (28 октября). О решениях лиги по данным матчам будет сообщено дополнительно.

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В сентябре «Йокерит» уже находился на карантине после встречи с нижнекамским «Нефтехимиком» (6:0). Игроки хельсинского клуба попали в контактную группу, в связи с чем КХЛ перенесла пять матчей команды.