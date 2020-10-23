«Барыс» назвал состав на домашний матч против одного из лидеров Восточной конференции

Игра начнется в 19:30 по времени Нур-Султана. В прямом эфире ее покажет телеканал Qazsport.

Напомним, «Барыс» занимает девятое место в Восточной конференции с 16 очками и лишь по дополнительным показателям уступает хабаровскому «Амуру» позицию в топ-8. «Ак Барс» же является одним из лидеров «Востока» — у команды 28 баллов и третья позиция. При этом казахстанский клуб сыграл 13 матчей, а казанский — 20.