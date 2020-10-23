«Барыс» назвал состав на домашний матч против одного из лидеров Восточной конференции
Начало встречи с «Ак Барсом» в 19:30.
Начало встречи с «Ак Барсом» в 19:30.
ХК «Барыс» назвал состав на домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Ак Барса», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Игра начнется в 19:30 по времени
Вратарь: Йони Ортио;.
Первая пятерка: Роман Старченко — Линус Виделль — Мэтт Фрэттин, Леонид Метальников — Даррен Диц;.
Вторая пятерка: Никита Михайлис — Кертис Волк — Якуб Льлья, Виктор Сведберг — Джесси Блэкер;.
Третья пятерка: Павел Акользин — Аркадий Шестаков — Дмитрий Шевченко, Никита Клещенко — Егор Шалапов;.
Четвертая пятерка: Алихан Асетов — Дмитрий Гурков — Егор Петухов, Максим Мусоров — Тамирлан Гайтамиров.
Напомним, «Барыс» занимает девятое место в Восточной конференции с 16 очками и лишь по дополнительным показателям уступает хабаровскому «Амуру» позицию в топ-8. «Ак Барс» же является одним из лидеров «Востока» — у команды 28 баллов и третья позиция. При этом казахстанский клуб сыграл 13 матчей, а казанский — 20.