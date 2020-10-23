Заводной канадец из «Барыса». Легионер из сборной Казахстана, который тащит команду Михайлиса

Канадский форвард «Барыса» Кертис Волк в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не уходит со льда без набранного очка и является самым ценным игроком стартового отрезка турнира для команды Юрия Михайлиса. О 27-летнем разыгрывающем столичного клуба — в материале корреспондента Vesti.kz.

Барыс (Астана) Все о команде

175-сантиметровый форвард является лидером «Барыса», который успевает не только созидать, но и отрабатывать в обороне. 11 заблокированных бросков и десять силовых приемов — одни из лучших показателей в нападении для игроков, которые стараются обыграть соперника, а не протаранить его. Первое место среди нападающих у 195-сантиметрового Дмитрия Шевченко (15+20).

Не оставить Волка в организации атак. Канадец с казахстанским паспортом набрал десять (3+7) очков, отмечаясь очками практически в каждой встрече. Вспомним, что в дебютном сезоне Волк набрал 34 (10+24) очка, а в прошлом розыгрыше турнира, который он начал не сразу из-за травмы, набрал уже 21 (8+13) балл. В отличии от двух стартовых сезонов канадец не забил в большинстве или победные голы.

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И все же он лучший. Распасовщик второго звена помогает забивать не только Никите Михайлису (6+1) и Якобу Лилье (3+5), но первому снайперу команды — Даррену Дицу (8+2). Хвалил нападающего и главный тренер Михайлис, который назвал Волка ведущим исполнителем на позиции центрального нападающего.

А если добавить, что именно Волк забил первый гол «Барыса» в официальном сезоне, и помог клубу набрать первые очки после непростого подготовительного этапа, это еще один плюс в карьере продуктивного и очень подвижного нападающего. «14-й» номер идет с опережением личного рекорда и может провести лучший сезон в КХЛ.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_60b517d08466028e72d322bbb2384c03_hd/q700449/6bc52bc18ee6106747cd119d10f69ae6/4759134894?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.