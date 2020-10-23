Заводной канадец из «Барыса». Легионер из сборной Казахстана, который тащит команду Михайлиса
27-летний игрок результативен почти в каждом матче.
27-летний игрок результативен почти в каждом матче.
Канадский форвард «Барыса» Кертис Волк в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не уходит со льда без набранного очка и является самым ценным игроком стартового отрезка турнира для команды Юрия Михайлиса. О 27-летнем разыгрывающем столичного клуба — в материале корреспондента Vesti.kz.
175-сантиметровый форвард является лидером «Барыса», который успевает не только созидать, но и отрабатывать в обороне. 11 заблокированных бросков и десять силовых приемов — одни из лучших показателей в нападении для игроков, которые стараются обыграть соперника, а не протаранить его. Первое место среди нападающих у 195-сантиметрового Дмитрия Шевченко (15+20).
Не оставить Волка в организации атак. Канадец с казахстанским паспортом набрал десять (3+7) очков, отмечаясь очками практически в каждой встрече. Вспомним, что в дебютном сезоне Волк набрал 34 (10+24) очка, а в прошлом розыгрыше турнира, который он начал не сразу
И все же он лучший. Распасовщик второго звена помогает забивать не только Никите Михайлису (6+1) и Якобу Лилье (3+5), но первому снайперу команды — Даррену Дицу (8+2). Хвалил нападающего и главный тренер Михайлис, который назвал Волка ведущим исполнителем на позиции центрального нападающего.
А если добавить, что именно Волк забил первый гол «Барыса» в официальном сезоне, и помог клубу набрать первые очки после непростого подготовительного этапа, это еще один плюс в карьере продуктивного и очень подвижного нападающего. «14-й» номер идет с опережением личного рекорда и может провести лучший сезон в КХЛ.
Добавим, что очередным соперником «Барыса» в КХЛ станет «Ак Барс», который занимает третье место на «Востоке» с 28 очками, а казахстанцы — девятые с 16 баллами. Ранее мнение о дебютном сезоне рассказал главный тренер «Барыса» Михайлис, прокомментировав игру своих подопечных. Параллельно назван потенциальный новичок «Барыса», который не совсем нужен команде сейчас.