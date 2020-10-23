«Барыс» уступил «Ак Барсу» и проиграл второй домашний матч подряд в КХЛ
«Барыс» на своем льду проиграл «Ак Барсу» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Барыс» на своем льду проиграл «Ак Барсу» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча проходила в
Первый период прошел без голов, тогда во втором первыми успеха добились хозяева усилиями Никиты Михайлиса на 22-й минуте. Однако развить преимущество астанчане не сумели. Более того, на 29-й минуте пропустили ответную шайбу от Кирилла Петрова.
Начало третьего отрезка матча получилось неудачным для команды Юрия Михайлиса, так как точный бросок Дмитрия Юдина на 43-й минуте вывел вперед «Ак Барс». Точку в игре на 57-й минуте поставил нападающий гостей Виктор Тихонов, использовав численное большинство своей команды.
Как итог, «Барыс» потерпел второе домашнее поражение подряд и с 16 очками остался на девятом месте в Восточной конференции. «Ак Барс» в свою очередь набрал 30 очков и поднялся с третьей строчки на первую на «Востоке».
Отметим, что в первой игре команд в Казани астанчане победили со счетом 1:0 в овертайме.
Следующую встречу подопечные Юрия Михайлиса проведут на выезде против «Сибири» 26 октября.