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19:57 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» уступил «Ак Барсу» и проиграл второй домашний матч подряд в КХЛ

«Барыс» на своем льду проиграл «Ак Барсу» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила в Нур-Султане и завершилась со счетом 3:1 в пользу казанского клуба.

Первый период прошел без голов, тогда во втором первыми успеха добились хозяева усилиями Никиты Михайлиса на 22-й минуте. Однако развить преимущество астанчане не сумели. Более того, на 29-й минуте пропустили ответную шайбу от Кирилла Петрова.

Начало третьего отрезка матча получилось неудачным для команды Юрия Михайлиса, так как точный бросок Дмитрия Юдина на 43-й минуте вывел вперед «Ак Барс». Точку в игре на 57-й минуте поставил нападающий гостей Виктор Тихонов, использовав численное большинство своей команды.

Как итог, «Барыс» потерпел второе домашнее поражение подряд и с 16 очками остался на девятом месте в Восточной конференции. «Ак Барс» в свою очередь набрал 30 очков и поднялся с третьей строчки на первую на «Востоке».

Отметим, что в первой игре команд в Казани астанчане победили со счетом 1:0 в овертайме.

Следующую встречу подопечные Юрия Михайлиса проведут на выезде против «Сибири» 26 октября.

Барыс
1:3
0:0, 1:1, 0:2
Ак Барс
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