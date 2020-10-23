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21:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Металлург» обыграл «Северсталь» в матче КХЛ

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» нанес поражение череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Череповце, завершилась со счетом 5:4 (0:0, 1:3, 4:1) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Никита Хлыстов (21-я минута), Сергей Мозякин (45), набравший свое 899-е очко в КХЛ, Харри Песонен (49 и 55) и Тэйлор Бек (58). У проигравших отличились Йоонас Няттинен (26), Игорь Гераськин (31) и Егор Чижиков (36 и 48).

«Северсталь» 25 октября сыграет на выезде с минским «Динамо», «Магнитка» днем позже примет нижегородское «Торпедо».

Северсталь
4:5
0:0, 3:1, 1:4
Металлург Мг
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