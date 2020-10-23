«Металлург» обыграл «Северсталь» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в Череповце, завершилась со счетом 5:4 (0:0, 1:3, 4:1) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Никита Хлыстов (21-я минута), Сергей Мозякин (45), набравший свое 899-е очко в КХЛ, Харри Песонен (49 и 55) и Тэйлор Бек (58). У проигравших отличились Йоонас Няттинен (26), Игорь Гераськин (31) и Егор Чижиков (36 и 48).