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21:57 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» уступили московскому ЦСКА в матче чемпионата КХЛ

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» уступили московскому ЦСКА в матче чемпионата КХЛ — 1:4 (0:1, 1:2, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

С самого начала встречи москвичи обозначили свое преимущество, сделав ставку на высокий прессинг и нагнетание обстановки во владениях минчан. До седьмой минуты игры Никита Толопило справлялся с бросками армейцев. Однако на этом временном отрезке стартового периода Сергей Андронов успешно завершил комбинацию, начатую воспитанником минской «Юности» Павлом Карнауховым и Михаилом Науменковым. «Зубры» попытались изменить ситуацию, но до сигнала на перерыв счет не изменился.

Во втором периоде первыми вновь отличились армейцы. На 32-й минуте матча Михаил Науменков удвоил преимущество своей команды. Минчане отыграли одну шайбу, оказавшись в меньшинстве. Отличился убежавший в контратаку Егор Шарангович. Впрочем, не успели хоккеисты из команды Крэйга Вудкрофта отпраздновать это взятие ворот, как Максим Шалунов буквально «прошил» Никиту Толопило.

В третьем периоде хоккеисты ЦСКА еще раз огорчили вратаря минчан. Автором четвертой шайбы своего клуба стал Николай Голдобин. Несмотря на все усилия игроков «Динамо», счет до финального свистка изменился не в их пользу. За мгновение до финального свистка Марио Кемпе установил окончательный счет встречи. Таким образом, хоккеисты ЦСКА нанесли «зубрам» четвертое кряду поражение в чемпионате КХЛ.

Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта проведут 25 октября на льду «Минск-Арены». Соперником «Динамо» будет череповецкая «Северсталь». Затем минчан ждет домашний матч против рижского «Динамо», намеченный на 28 октября.

ЦСКА
5:1
1:0, 2:1, 2:0
Динамо Мн
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