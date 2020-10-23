«Сочи» прервал шестиматчевую серию поражений в КХЛ, обыграв «Витязь»

Встреча, прошедшая в Подольске, завершилась со счетом 5:2 (0:0, 2:2, 3:0). В составе гостей голы забили Никита Точицкий (24-я минута), Дмитрий Колготин (31 и 46), Давид Рундблад (53) и Сергей Шмелев (60), у проигравших дубль сделал Джастин Дэнфорт (26 и 34).