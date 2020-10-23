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23 октября, источник: Спорт РИА Новости

«Сочи» прервал шестиматчевую серию поражений в КХЛ, обыграв «Витязь»

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. «Сочи» одержал победу над подмосковным «Витязем» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Подольске, завершилась со счетом 5:2 (0:0, 2:2, 3:0). В составе гостей голы забили Никита Точицкий (24-я минута), Дмитрий Колготин (31 и 46), Давид Рундблад (53) и Сергей Шмелев (60), у проигравших дубль сделал Джастин Дэнфорт (26 и 34).

Сочинский клуб, прервавший шестиматчевую безвыигрышную серию, 25 октября сыграет на выезде с московским «Спартаком», «Витязь» днем позже встретится в гостях с московским «Динамо».

Витязь
2:5
0:0, 2:2, 0:3
Сочи
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