«Сочи» прервал шестиматчевую серию поражений в КХЛ, обыграв «Витязь»
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. «Сочи» одержал победу над подмосковным «Витязем» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. «Сочи» одержал победу над подмосковным «Витязем» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в Подольске, завершилась со счетом 5:2 (0:0, 2:2, 3:0). В составе гостей голы забили Никита Точицкий (24-я минута), Дмитрий Колготин (31 и 46), Давид Рундблад (53) и Сергей Шмелев (60), у проигравших дубль сделал Джастин Дэнфорт (26 и 34).
Сочинский клуб, прервавший шестиматчевую безвыигрышную серию, 25 октября сыграет на выезде с московским «Спартаком», «Витязь» днем позже встретится в гостях с московским «Динамо».