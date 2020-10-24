«Михайлис почти ничего не менял». КХЛ — о втором подряд домашнем поражении «Барыса»

«Хоккеистам как “Барыса”, так и “Ак Барса” необходимо было реабилитироваться за свои предыдущие матчи. Первые, выигрывая дома у “Йокерита” 4:0 в третьем периоде, неожиданно “рассыпались” и уступили в овертайме. Вторые же и вовсе стали соавторами самой громкой — во всяком случае, пока — сенсации нынешнего сезона, будучи разгромленными в Хабаровске 1:7. Дмитрий Квартальнов на этот раз выпустил “в старте” Амира Мифтахова, который в Хабаровске вышел на пятой минуте; пары защитников оставил в прежнем виде, а тройки нападения перетасовал. Так, в первое звено поднялся Иван Емец, во второе — Виктор Тихонов. В третье опустился Дмитрий Воронков, там ему составил компанию пропустивший две игры Артем Галимов. Юрий Михайлис почти ничего менять не стал, лишь в третьей тройке вышел Павел Акользин, вернувшийся после травмы, полученной 4 октября. Предыдущая встреча этих соперников — как и отчетная, посвященная проблеме вымирания снежных барсов, — выдалась крайне упорной, и основное время в ней завершилось с нулями на табло. В аналогичном ключе прошел и первый период в Нур-Султане. Счет был открыт лишь в начале второго отрезка, сделал это Никита Михайлис. На это гости ответили отличным кистевым броском Кирилла Петрова. В целом казанцы во второй двадцатиминутке были поактивнее. Ближе к ее завершению хозяева заигрались в одной из своих нечастых атак, и упустили Станислава Галиева. Догнавший его Даррен Диц успел помешать, но ценой буллита. Впрочем, переиграть Йони Ортио Галиев не сумел. На третьей минуте третьего периода Дмитрий Юдин вывел “Ак Барс” вперед. Юрий Михайлис перешел на игру в три звена, но это мало что дало. Ближе к завершению основного времени Мэттью Фрэттин заработал две минуты, и Тихонов практически снял вопрос о победителе в этом матче. В концовке хозяева заменили вратаря на шестого игрока, но и это тоже ни к чему не привело», — говорится в тексте.