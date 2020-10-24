«Михайлис почти ничего не менял». КХЛ — о втором подряд домашнем поражении «Барыса»
Соперник стал лидером конференции.
Соперник стал лидером конференции.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем официальном сайте представила обзор матча «Барыс» — «Ак Барс», в котором успех праздновала казанская команда.
Встреча в
«Хоккеистам как “Барыса”, так и “Ак Барса” необходимо было реабилитироваться за свои предыдущие матчи. Первые, выигрывая дома у “Йокерита” 4:0 в третьем периоде, неожиданно “рассыпались” и уступили в овертайме. Вторые же и вовсе стали соавторами самой громкой — во всяком случае, пока — сенсации нынешнего сезона, будучи разгромленными в Хабаровске 1:7. Дмитрий Квартальнов на этот раз выпустил “в старте” Амира Мифтахова, который в Хабаровске вышел на пятой минуте; пары защитников оставил в прежнем виде, а тройки нападения перетасовал. Так, в первое звено поднялся Иван Емец, во второе — Виктор Тихонов. В третье опустился Дмитрий Воронков, там ему составил компанию пропустивший две игры Артем Галимов. Юрий Михайлис почти ничего менять не стал, лишь в третьей тройке вышел Павел Акользин, вернувшийся после травмы, полученной 4 октября. Предыдущая встреча этих соперников — как и отчетная, посвященная проблеме вымирания снежных барсов, — выдалась крайне упорной, и основное время в ней завершилось с нулями на табло. В аналогичном ключе прошел и первый период в
После этой игры «Барыс» с 16 очками остался на девятом месте в Восточной конференции. «Ак Барс», в свою очередь, набрал 30 очков и поднялся с третьей строчки на первую на «Востоке».
В первой игре команд в Казани астанчане победили со счетом 1:0 в овертайме.
Следующую встречу подопечные Юрия Михайлиса проведут на выезде против «Сибири» 26 октября.