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17:10 (мск), источник: Vesti.kz

Двойник Гарета Бэйла, драка с кипером соперника и даже победный гол. Почему вам надо болеть за необычного вратаря «Барыса»

Йони Ортио вам точно понравится.

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Источник: РИА "Новости"

В начале сезона много критики пришлось на нового голкипера «Барыса» Йони Ортио. В то время как основной вратарь клуба Хенрик Карлссон был травмирован, через провалы в игре на старте сезона, финн доиграл до приличных результатов, хорошо защищаясь в последних матчах.

Барыс (Астана)

В одном из последних встреч он оформил свой первый «сухарь» за казахстанский клуб и даже был признан вратарем недели в КХЛ.

Корреспондент Vesti.kz решил рассказать о болельщикам о самых интересных фактах биографии хоккеиста.

Многие узнают в Ортио звезду спорта с первого взгляда. Правда, путают его с более знаменитым футболистом. Хоккеист признается, что не проходит практически и дня, чтобы его не сравнивали с валлийским игроком, ныне выступающим за «Тоттенхэм», Гаретом Бэйлом.

«Даже незнакомые люди на улице останавливают и спрашивают, Гарет ли я?
На что я отвечаю: Простите, вы ошиблись!» — признается хоккеист.

Согласитесь, похожи?

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Пока все нахваливают Ортио за его игру в воротах «Барыса», стоит напомнить, что он умеет не только отбивать шайбы, но и забивать. Он стал четверым врарем в истории КХЛ, на кого было записано авторство гола.

«Формально Ортио сам не бросал по воротам, но “Трактору” от этого не легче — авторство за шайбой именно у вратаря, челябинцы теряют важнейшие очки», — писала тогда Лига. Шайба, записанная на Ортио, стала победной.

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Однажды же он чуть не подрался с вратарем «Нефтехимика» Ильей Ежовым. Тогда Ортио выступал за «Витязь», а у этого клуба с давних бор бойцовская репутация.

Правда, сегодня финский вратарь уже кулаками не машет. Вот что он ответил на вопрос о возможных драках на льду в будущем:

«Не думаю. В последний раз, когда мне предложили драться, я отказался. В принципе у меня не так много драк было».

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Отличился Ортио и при выборе игрового номера. Если для большинства спортсменов эта цифра имеет определенную смысловую нагрузку, например, является какой-либо памятной датой, то у этого хоккеиста все гораздо проще. Номер 31 — просто дело привычки.

«Под ним я играл большую часть своей карьеры, но какой-то истории связанной с этим номером нет, просто давно играю под этим номером», — комментирует вратарь.

К слову о давности. Ортио познакомился с хоккеем в очень раннем возрасте, а клюшку начал держать уже в три года.

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Кто знает, не успей он выйти на лед так рано, может быть нашел бы себя и в другом виде спорта. Так, например, мало кому известно, но вратарь еще играет в гольф.

И если во время карантина, который он провел в родной Финляндии, в хоккей играть было невозможно, то как раз гольф пришелся кстати.

«В своем родном городе готовился к сезону, проводил время с семьей и старался достичь лучшей формы. Бегал, ходил в зал, тренажерные залы открылись еще с весны у нас. Даже успел покататься до приезда сюда (в Казахстан)».

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А вот голкипер «Барыса» со своей женой Идой Хярмой Ортио.

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Контракт финского вратаря с «Барысом», который, если он будет так и дальше играть, наверняка будет продлен, пока рассчитан до 30 апреля 2021 года. Стоит отметить, что у Ортио есть опыт игры на самом высоком уровне. В 2009 году он был выбран клубом «Калгари Флэймз» на драфте НХЛ и провел в канадской команде два года.

Официально Ортио дебютировал в «Барысе» 29 сентября. Он стоит в воротах команды бессменно вот уже семь матчей подряд.

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