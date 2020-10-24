Двойник Гарета Бэйла, драка с кипером соперника и даже победный гол. Почему вам надо болеть за необычного вратаря «Барыса»
Йони Ортио вам точно понравится.
Йони Ортио вам точно понравится.
В начале сезона много критики пришлось на нового голкипера «Барыса» Йони Ортио. В то время как основной вратарь клуба Хенрик Карлссон был травмирован, через провалы в игре на старте сезона, финн доиграл до приличных результатов, хорошо защищаясь в последних матчах.
В одном из последних встреч он оформил свой первый «сухарь» за казахстанский клуб и даже был признан вратарем недели в КХЛ.
Корреспондент Vesti.kz решил рассказать о болельщикам о самых интересных фактах биографии хоккеиста.
Многие узнают в Ортио звезду спорта с первого взгляда. Правда, путают его с более знаменитым футболистом. Хоккеист признается, что не проходит практически и дня, чтобы его не сравнивали с валлийским игроком, ныне выступающим за «Тоттенхэм», Гаретом Бэйлом.
«Даже незнакомые люди на улице останавливают и спрашивают, Гарет ли я?
На что я отвечаю: Простите, вы ошиблись!» — признается хоккеист.
Согласитесь, похожи?
Пока все нахваливают Ортио за его игру в воротах «Барыса», стоит напомнить, что он умеет не только отбивать шайбы, но и забивать. Он стал четверым врарем в истории КХЛ, на кого было записано авторство гола.
«Формально Ортио сам не бросал по воротам, но “Трактору” от этого не легче — авторство за шайбой именно у вратаря, челябинцы теряют важнейшие очки», — писала тогда Лига. Шайба, записанная на Ортио, стала победной.
Однажды же он чуть не подрался с вратарем «Нефтехимика» Ильей Ежовым. Тогда Ортио выступал за «Витязь», а у этого клуба с давних бор бойцовская репутация.
Правда, сегодня финский вратарь уже кулаками не машет. Вот что он ответил на вопрос о возможных драках на льду в будущем:
«Не думаю. В последний раз, когда мне предложили драться, я отказался. В принципе у меня не так много драк было».
Отличился Ортио и при выборе игрового номера. Если для большинства спортсменов эта цифра имеет определенную смысловую нагрузку, например, является
«Под ним я играл большую часть своей карьеры, но
К слову о давности. Ортио познакомился с хоккеем в очень раннем возрасте, а клюшку начал держать уже в три года.
Кто знает, не успей он выйти на лед так рано, может быть нашел бы себя и в другом виде спорта. Так, например, мало кому известно, но вратарь еще играет в гольф.
И если во время карантина, который он провел в родной Финляндии, в хоккей играть было невозможно, то как раз гольф пришелся кстати.
«В своем родном городе готовился к сезону, проводил время с семьей и старался достичь лучшей формы. Бегал, ходил в зал, тренажерные залы открылись еще с весны у нас. Даже успел покататься до приезда сюда (в Казахстан)».
А вот голкипер «Барыса» со своей женой Идой Хярмой Ортио.
Контракт финского вратаря с «Барысом», который, если он будет так и дальше играть, наверняка будет продлен, пока рассчитан до 30 апреля 2021 года. Стоит отметить, что у Ортио есть опыт игры на самом высоком уровне. В 2009 году он был выбран клубом «Калгари Флэймз» на драфте НХЛ и провел в канадской команде два года.
Официально Ортио дебютировал в «Барысе» 29 сентября. Он стоит в воротах команды бессменно вот уже семь матчей подряд.