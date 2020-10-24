Дубли Хохлачева и Толчинского помогли «Авангарду» обыграть «Автомобилист»
«Авангард» обыграл «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Балашихе и завершилась со счетом 6:4 в пользу омского клуба.
«Авангард» обыграл «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Балашихе и завершилась со счетом 6:4 в пользу омского клуба.
В составе «Авангарда» дубли оформили Сергей Толчинский и Александр Хохлачев, еще по шайбе на счету Рида Буше и Наиля Якупова. За «Автомобилист» забивали Станислав Бочаров, Георгий Белоусов, Джефф Плэтт и Алексей Макеев.
«Авангард» занимает третье место в таблице Восточной конференции, «Автомобилист» — второй.