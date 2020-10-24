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19:49 (мск), источник: Sport24

Дубли Хохлачева и Толчинского помогли «Авангарду» обыграть «Автомобилист»

«Авангард» обыграл «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Балашихе и завершилась со счетом 6:4 в пользу омского клуба.

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Источник: Sport24

В составе «Авангарда» дубли оформили Сергей Толчинский и Александр Хохлачев, еще по шайбе на счету Рида Буше и Наиля Якупова. За «Автомобилист» забивали Станислав Бочаров, Георгий Белоусов, Джефф Плэтт и Алексей Макеев.

«Авангард» занимает третье место в таблице Восточной конференции, «Автомобилист» — второй.

Авангард
6:3
2:1, 1:0, 3:2
Автомобилист
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