Дубли Хохлачева и Толчинского помогли «Авангарду» обыграть «Автомобилист»

В составе «Авангарда» дубли оформили Сергей Толчинский и Александр Хохлачев, еще по шайбе на счету Рида Буше и Наиля Якупова. За «Автомобилист» забивали Станислав Бочаров, Георгий Белоусов, Джефф Плэтт и Алексей Макеев.