«Локомотив» обыграл «Нефтехимик» и продлил победную серию в КХЛ до 8 игр
«Локомотив» одержал уверенную победу над «Нефтехимиком» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу команды из Ярославля.
«Локомотив» одержал уверенную победу над «Нефтехимиком» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу команды из Ярославля.
В составе победителей дубль оформил Антон Ландер, еще по шайбе забросили Андре Петерссон, Алексей Марченко и Николай Коваленко. Единственный гол хозяев на счету Либора Гудачека.
Эта победа стала для «Локомотива» 8-й подряд в КХЛ, команда идет на 3-м месте в таблице Западной конференции лиги. «Нефтехимик» идет 11-м на Востоке.