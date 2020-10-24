«Локомотив» обыграл «Нефтехимик» и продлил победную серию в КХЛ до 8 игр

В составе победителей дубль оформил Антон Ландер, еще по шайбе забросили Андре Петерссон, Алексей Марченко и Николай Коваленко. Единственный гол хозяев на счету Либора Гудачека.

Эта победа стала для «Локомотива» 8-й подряд в КХЛ, команда идет на 3-м месте в таблице Западной конференции лиги. «Нефтехимик» идет 11-м на Востоке.