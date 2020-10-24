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20:08 (мск), источник: Sport24

«Локомотив» обыграл «Нефтехимик» и продлил победную серию в КХЛ до 8 игр

«Локомотив» одержал уверенную победу над «Нефтехимиком» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу команды из Ярославля.

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Источник: Sport24

В составе победителей дубль оформил Антон Ландер, еще по шайбе забросили Андре Петерссон, Алексей Марченко и Николай Коваленко. Единственный гол хозяев на счету Либора Гудачека.

Эта победа стала для «Локомотива» 8-й подряд в КХЛ, команда идет на 3-м месте в таблице Западной конференции лиги. «Нефтехимик» идет 11-м на Востоке.

Нефтехимик
1:5
1:2, 0:1, 0:2
Локомотив
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