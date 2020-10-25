«Барыс» определился с составом на выездную серию КХЛ
Команда сыграет в Новосибирске и Сочи.
Команда сыграет в Новосибирске и Сочи.
Тренерский штаб «Барыса» обнародовал список игроков, которые отправляются в очередное выездное турне в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Команда Юрия Михайлиса проведет два матча в Новосибирске и Сочи.
Вратари: Денис Каратаев, Сергей Кудрявцев, Йони Ортио.
Защитники: Джесси Блэкер, Тамирлан Гайтамиров, Даррен Диц, Никита Клещенко, Леонид Метальников, Валерий Орехов, Виктор Сведберг, Егор Шалапов.
Нападающие: Павел Акользин, Алихан Асетов, Линус Виделль, Кертис Волк, Дмитрий Гренц, Дмитрий Гурков, Якоб Лилья, Никита Михайлис, Максим Мусоров, Кирилл Панюков, Егор Петухов, Роман Старченко, Мэтт Фрэттин, Дмитрий Шевченко, Аркадий Шестаков.
Расписание матчей выездной серии:
26 октября, понедельник, 18:30 по времени
28 октября, среда, 22:30. «Сочи» — «Барыс».