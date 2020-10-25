«Трактор» победил «Амур» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в воскресенье в Хабаровске, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) в пользу «Трактора». Шайбы у победителей забросили Виталий Кравцов (18-я минута) и Сергей Калинин (22). В составе «Амура» отличился Владимир Бутузов (47).