«Трактор» победил «Амур» в матче КХЛ
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Челябинский «Трактор» одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Челябинский «Трактор» одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Хабаровске, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) в пользу «Трактора». Шайбы у победителей забросили Виталий Кравцов (18-я минута) и Сергей Калинин (22). В составе «Амура» отличился Владимир Бутузов (47).
В следующем матче «Трактор» 28 октября примет нижегородское «Торпедо», в этот же день «Амур» на выезде сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым».