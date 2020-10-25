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14:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Трактор» победил «Амур» в матче КХЛ

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Челябинский «Трактор» одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в воскресенье в Хабаровске, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) в пользу «Трактора». Шайбы у победителей забросили Виталий Кравцов (18-я минута) и Сергей Калинин (22). В составе «Амура» отличился Владимир Бутузов (47).

Во время загрузки произошла ошибка.
КХЛ

В следующем матче «Трактор» 28 октября примет нижегородское «Торпедо», в этот же день «Амур» на выезде сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым».

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Амур
1:2
0:1, 0:1, 1:0
Трактор
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