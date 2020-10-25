Хет-трик Радила принес «Спартаку» победу над «Сочи» в матче КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Лукаш Радил (33, 57 и 59-я минуты) и Илья Талалуев (56), у проигравших отличился Амир Гараев (34).

«Спартак» располагается на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 19 играх 20 очков, «Сочи» идет на 10-й строчке, имея в активе 12 очков в 19 матчах. В следующей игре красно-белые 27 октября примут череповецкую «Северсталь», сочинская команда днем позднее дома встретится с «Барысом» из Нур-Султана.

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