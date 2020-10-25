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19:43 (мск), источник: ТАСС

Хет-трик Радила принес «Спартаку» победу над «Сочи» в матче КХЛ

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Московский «Спартак» обыграл «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в присутствии 2 917 зрителей и завершилась со счетом 4:1.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей шайбы забросили Лукаш Радил (33, 57 и 59-я минуты) и Илья Талалуев (56), у проигравших отличился Амир Гараев (34).

«Спартак» располагается на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 19 играх 20 очков, «Сочи» идет на 10-й строчке, имея в активе 12 очков в 19 матчах. В следующей игре красно-белые 27 октября примут череповецкую «Северсталь», сочинская команда днем позднее дома встретится с «Барысом» из Нур-Султана.

КХЛ

В других матчах игрового дня ЦСКА на выезде одержал волевую победу над пекинским «Куньлунем» со счетом 3:2, «Северсталь» в гостях в овертайме нанесла минскому «Динамо» пятое поражение подряд (2:1).

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Спартак
4:1
0:0, 1:1, 3:0
Сочи
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