Вудкрофт: Шарангович — настоящий лидер. Ждём от него ещё большего

«Это была хорошая игра. Игроки «Северстали» играли в быстрый агрессивный хоккей. В первом перерыве мы внесли небольшие корректировки, поменяли сочетания в звеньях. Это помогло нам провести хороший второй период, в котором соперник тоже сумел навязать много борьбы. Хорошо играл наш молодой вратарь Алексей Колосов, позволил нам быть в игре на протяжении всего матча. Очень обидно, что не удалось набрать два очка, потому что Алексей провел фантастическую игру. Мы должны были поддержать его победой.

Шарангович забрасывает в трёх матчах подряд? Егор Шарангович — настоящий лидер. Я думаю, что дело не в нашивке капитана, а в том, что он знает, когда и как надо действовать. Егор показывает тот хоккей, на который мы рассчитываем. Очень важно, что Егор продолжает прогрессировать и становится лучше. Мы ждём от него ещё большего.