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25 октября, источник: Чемпионат.com

Вудкрофт: Шарангович — настоящий лидер. Ждём от него ещё большего

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (1:2 ОТ).

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Источник: РИА "Новости"

«Это была хорошая игра. Игроки «Северстали» играли в быстрый агрессивный хоккей. В первом перерыве мы внесли небольшие корректировки, поменяли сочетания в звеньях. Это помогло нам провести хороший второй период, в котором соперник тоже сумел навязать много борьбы. Хорошо играл наш молодой вратарь Алексей Колосов, позволил нам быть в игре на протяжении всего матча. Очень обидно, что не удалось набрать два очка, потому что Алексей провел фантастическую игру. Мы должны были поддержать его победой.

Шарангович забрасывает в трёх матчах подряд? Егор Шарангович — настоящий лидер. Я думаю, что дело не в нашивке капитана, а в том, что он знает, когда и как надо действовать. Егор показывает тот хоккей, на который мы рассчитываем. Очень важно, что Егор продолжает прогрессировать и становится лучше. Мы ждём от него ещё большего.

Что с Альмквистом? Он неудачно упал. Выглядит как травма колена, но пока сложно сказать, что там и как, — сказал Вудкрофт после матча.

Динамо Мн
1:2ОТ
0:0, 0:0, 1:1
Северсталь
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