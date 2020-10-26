«Барыс» может пригласить сразу двух новичков из НХЛ для участия в КХЛ

Казахстанский клуб «Барыс» может подписать двух новичков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает корреспондент Vesti.kz. Игроки смогут присоединиться к столичной команде в середине ноября.

Первым новобранцем должен стать центральный нападающий Фил Варон, кандидатуру которого подтвердил главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис. По словам казахстанского специалиста, канадский форвард займет место в первой атакующей тройке.

Барыс (Астана) Все о команде

Другим игроком может стать защитник или фланговый нападающий. «Барысу» бы не помешали опытные исполнители на обе позиции, но мы предположим, что пригласят игрока оборонительного плана.

Таким образом, «Барыс» готов перестроить состав, как было в прошлом сезоне. Столичный клуб отказался тогда от услуг канадца Адама Хелуки и американца Эрика Тангрэйди. Возможно, так же поступят с Мэттом Фрэттином.