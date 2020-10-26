Вратарь «Спартака» Гудачек признан лучшим голкипером недели КХЛ

Команда с Гудачеком в составе по итогам прошедшей недели одержала победы в двух из трех матчей, в проигранной встрече против ярославского «Локомотива» он отыграл «на ноль», пропустив лишь в серии буллитов — эта игра стала для него второй «сухой» в текущем чемпионате. Голкипер отразил 98 из 100 бросков по своим воротам (лучший показатель недели) при коэффициенте надежности 0,65.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1b24a06252f60ee5b092" data-vnd="1b24a06252f60ee5b092" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1b24a06252f60ee5b092" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Лучшим защитником признан чех Михал Йордан из хабаровского «Амура», который помог команде одержать две победы в четырех матчах и набрал в них 4 (3 шайбы + 1 передача) очка. В игре против казанского «Ак Барса» он оформил хет-трик.

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Лучшим нападающим стал одноклубник Йордана Владимир Бутузов, набравший в четырех матчах 7 (4+3) очков. Бутузов не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+5», что является лучшим результатом недели.

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