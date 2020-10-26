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13:54 (мск), источник: ТАСС

Вратарь «Спартака» Гудачек признан лучшим голкипером недели КХЛ

ТАСС, 26 октября. Словацкий вратарь московского «Спартака» Юлиус Гудачек стал лучшим голкипером прошедшей недели Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Команда с Гудачеком в составе по итогам прошедшей недели одержала победы в двух из трех матчей, в проигранной встрече против ярославского «Локомотива» он отыграл «на ноль», пропустив лишь в серии буллитов — эта игра стала для него второй «сухой» в текущем чемпионате. Голкипер отразил 98 из 100 бросков по своим воротам (лучший показатель недели) при коэффициенте надежности 0,65.

Во время загрузки произошла ошибка.

Лучшим защитником признан чех Михал Йордан из хабаровского «Амура», который помог команде одержать две победы в четырех матчах и набрал в них 4 (3 шайбы + 1 передача) очка. В игре против казанского «Ак Барса» он оформил хет-трик.

Спартак (Москва)

Лучшим нападающим стал одноклубник Йордана Владимир Бутузов, набравший в четырех матчах 7 (4+3) очков. Бутузов не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+5», что является лучшим результатом недели.

КХЛ

Нападающий Алексей Торопченко из пекинского клуба «Куньлунь Ред Стар» признан лучшим новичком недели. Команда с Торопченко в составе одержала две победы в трех матчах, в которых он отличился первыми двумя шайбами в КХЛ. Общий показатель полезности игрока составил +3.

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