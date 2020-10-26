Старченко обойдет Боченски, или некоторые моменты встреч «Барыса» с «Сибирью» в КХЛ

Казахстанский клуб «Барыс» не смог встретиться с новосибирской «Сибирью» в прошлом розыгрыше Кубка Гагарина из-за пандемии COVID-19, а сейчас соперники являются прямыми конкурентами на выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Подробнее о некоторых моментах противостояния — в материале корреспондента Vesti.kz.

Барыс (Астана) Все о команде

Соперники встретятся в КХЛ в 38-й раз. «Барыс» занимает девятое место на «Востоке», «Сибирь» на строчку ниже. Победа одного из клубов вернет его в топ-8, ведь «Амур» (восьмое место) не играет, а «Торпедо» (седьмое место) на выезде встретится с «Металлургом» (пятое место).

Хоккей КХЛ 2020-2021 Неделя 9, 26.10.2020, 15:30 Сибирь 3 Барыс 1

О матчах «Барыса» и «Сибири»:

1. Клубы играют с одинаковой успешностью друг против друга: со счетом 19:18 в пользу «Сибири», но «Барыс» имеет небольшой перевес по выигрышам в основное время (16:15).

2. В октябре прошлого года «Барыс» выиграл последнюю встречу клубов в Новосибирске (0:2). Голами отметились Корбэн Найт с Аркадием Шестаковым.

3. Столичный клуб выиграл два матча из пяти во время визитов к «Сибири». Для победы хватало двух забитых шайб, а в проигранных матчах было пропущено 12 голов.

4. Еще одна дуэль в КХЛ, где лучшим снайпером может стать Роман Старченко (4+3 в новом сезоне). 34-летний форвард «Барыса» забил восемь шайб в противостоянии, и всего на два гола отстает от Брэндона Боченски (10+10).

Сибирь (Новосибирск) Все о команде

5. 12 из 15 очков «Сибирь» набрала на своей площадке. «Барыс», который сыграл на шесть встреч меньше, но добыл на гостевых аренах девять очков из 16.

Таким образом, в случае победы «Барыс» не только прервет серию из двух побед, но и вернется в первую восьмерку конференции. Российская команда также была в затяжной серии из шести поражений подряд, но победила «Трактор» (3:1). Есть дополнительный стимул и у Старченко: помимо улучшения статистики в матчах с «Сибирью» он может приблизиться к лучшему клубному снайперу Найджелу Доусу.