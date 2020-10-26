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15:47 (мск), источник: Vesti.kz

КХЛ объявила о переходе в «Барыс» форварда из НХЛ

Ему приготовили место в первой тройке.

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Источник: AP 2020

29-летний канадский форвард Фил Варон перешел в «Барыс», сообщает Континентальная хоккейная лига.

Барыс (Астана)

Центральный нападающий минувший сезон начинал в «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз», откуда перешел в «Лаваль Рокет». В регулярном чемпионате АХЛ он принял участие в 33 матчах, записав на свой счет 19 (4+15) очков при показателе полезности «-17» и 8 минутах штрафного времени.

Варон был выбран клубом «Сан-Хосе Шаркс» в пятом раунде под общим 146-м номером на драфте-2009. Также выступал за «Баффало Сэйберз», «Оттаву Сенаторз» и «Филадельфию Флайерз».

Все в НХЛ Варон провел 97 матчей. Он забросил восемь шайб и отдал девять результативных передач при показателе полезности «-20» и 26 минутах штрафа.

Во время загрузки произошла ошибка.

Контракт «Барыса» с форвардом рассчитан на один сезон.

Ранее появилась информация, что он будет выступать в первом звене.

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