«Барыс» проиграл третий матч подряд в КХЛ и выпал из зоны плей-офф на Востоке

В первом периоде инициативой владела казахстанская команда. Подопечные Юрия Михайлиса перебросали соперника в два раза, но оба голкипера действовали на высоте. При этом «Барыс» трижды играл в большинстве, но не смог его реализовать. Поэтому открыть счет в первой половине встречи никому не удалось.

Сразу после этого удаление заработал Кертис Волк и хозяева тут же воспользовались большинством — Егор Миловзоров снова вывел вперед «Сибирь».

В третьем периоде, несмотря на все усилия сравнять счет, хозяева площадки выстояли, а в самом конце забили еще одну шайбу.