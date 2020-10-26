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18:25 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» проиграл третий матч подряд в КХЛ и выпал из зоны плей-офф на Востоке

Казахстанский «Барыс» уступили в матче регулярного сезона КХЛ против новосибирской «Сибири» со счетом 1:3, передает корреспондент Vesti.kz.

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В первом периоде инициативой владела казахстанская команда. Подопечные Юрия Михайлиса перебросали соперника в два раза, но оба голкипера действовали на высоте. При этом «Барыс» трижды играл в большинстве, но не смог его реализовать. Поэтому открыть счет в первой половине встречи никому не удалось.

Сразу после этого удаление заработал Кертис Волк и хозяева тут же воспользовались большинством — Егор Миловзоров снова вывел вперед «Сибирь».

В третьем периоде, несмотря на все усилия сравнять счет, хозяева площадки выстояли, а в самом конце забили еще одну шайбу.

«Барыс» потерпел третье поражение подряд и с 16-ю очками опустился на десятое место в Восточной конференции. «Сибирь» наоборот — поднялась на восьмое место с 17-ю баллами. Правда, новосибирцы сыграли на шесть матчей больше «Барыса».

Сибирь
3:1
0:0, 2:1, 1:0
Барыс
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