«Барыс» проиграл третий матч подряд в КХЛ и выпал из зоны плей-офф на Востоке
Казахстанский «Барыс» уступили в матче регулярного сезона КХЛ против новосибирской «Сибири» со счетом 1:3, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский «Барыс» уступили в матче регулярного сезона КХЛ против новосибирской «Сибири» со счетом 1:3, передает корреспондент Vesti.kz.
В первом периоде инициативой владела казахстанская команда. Подопечные Юрия Михайлиса перебросали соперника в два раза, но оба голкипера действовали на высоте. При этом «Барыс» трижды играл в большинстве, но не смог его реализовать. Поэтому открыть счет в первой половине встречи никому не удалось.
Сразу после этого удаление заработал Кертис Волк и хозяева тут же воспользовались большинством — Егор Миловзоров снова вывел вперед «Сибирь».
В третьем периоде, несмотря на все усилия сравнять счет, хозяева площадки выстояли, а в самом конце забили еще одну шайбу.
«Барыс» потерпел третье поражение подряд и с 16-ю очками опустился на десятое место в Восточной конференции. «Сибирь» наоборот — поднялась на восьмое место с 17-ю баллами. Правда, новосибирцы сыграли на шесть матчей больше «Барыса».