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18:35 (мск), источник: Vesti.kz

«Ему еще визу открыть надо». Тренер «Барыса» — о поражении «Сибири» и новичке из НХЛ

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис после матча с «Сибирью» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) рассказал о нереализованном преимуществе команды и прокомментировал приход канадского легионера Фила Варона, передает корреспондент Vesti.kz.

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Казахстанский клуб проиграл со счетом 1:3, а единственный гол за «Барыс» забил Якоб Лилья.

— Первый и третий периоды за нашим преимуществом. Второй период мы провалили. И контратаку, и в меньшинстве неправильно сыграли. Было у нас десять минут большинства, но мы не смогли реализовать преимущество в одного игрока. Будем работать, — считает Михайлис.

— Уже официально объявили о подписании Фила Варона. Есть ли понимание, когда он присоединиться к команде?

— По нему пока не могу ничего не сказать, потому что я не владею информацией. Я знаю, что его подписали. А когда он приедет? В ближайшее время ему нужно визу открыть. Сколько это времени займет, я не знаю.

— Есть поводы для переживания по поводу выхода в плей-офф?

— Нет таких поводов. Команда делает выводы после проигранных игр. Я думаю, что скоро у нас будет пополнение. Центральный нападающий… Я думаю, переживаний никаких нет.

Парни добавляют больше агрессии в атаке, больше бросков делают. Больше давления на соперников. Понимание уже есть. Мы больше и дальше активно будет играть в атаке.

— Никиту Михайлиса называют игроком НХЛ из Казахстана. Согласны, что ему не хватает стабильность на уровне КХЛ? Сегодня от него не было той остроты.

— Про НХЛ скажу — нет. Он должен показать себя в КХЛ. Два сезона отыграл. Да, хорошие сезоны были. Но у него контракт на два года, и ему еще работать и работать.

Добавим, что «Барыс» начал краткосрочную выездную серию встречей в КХЛ с «Сибирью», а еще через два дня, 28 октября, сыграет с «Сочи». На 30 октября намечена домашняя встреча столичного клуба с китайским «Куньлунем». КХЛ объявила о подписании «Барысом» канадского форварда Фила Варона.

Сибирь
3:1
0:0, 2:1, 1:0
Барыс
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