Хет-трик Галимова принес СКА победу над «Авангардом» в матче КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Эмиль Галимов (32, 42 и 56-я минуты), Антон Бурдасов (40) и Кирилл Марченко (59). У проигравших отличились Наиль Якупов (31) и Дамир Шарипзянов (33). В первом периоде форвард СКА Линден Вей не смог реализовать буллит.

СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 21 матче 27 очков, «Авангард» идет вторым на Востоке, имея в активе 28 очков в 20 играх. В следующем матче команда из Омска 28 октября в гостях сыграет с московским «Динамо», петербургский клуб в этот же день примет пекинский «Куньлунь».