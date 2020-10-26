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26 октября, источник: ТАСС

Хет-трик Галимова принес СКА победу над «Авангардом» в матче КХЛ

ТАСС, 26 октября. Петербургский СКА дома со счетом 5:2 обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей шайбы забросили Эмиль Галимов (32, 42 и 56-я минуты), Антон Бурдасов (40) и Кирилл Марченко (59). У проигравших отличились Наиль Якупов (31) и Дамир Шарипзянов (33). В первом периоде форвард СКА Линден Вей не смог реализовать буллит.

СКА (Санкт-Петербург)

СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 21 матче 27 очков, «Авангард» идет вторым на Востоке, имея в активе 28 очков в 20 играх. В следующем матче команда из Омска 28 октября в гостях сыграет с московским «Динамо», петербургский клуб в этот же день примет пекинский «Куньлунь».

Авангард (Омск)

В другом матче игрового дня подольский «Витязь» на выезде переиграл московское «Динамо» со счетом 5:1.

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СКА
5:2
0:0, 2:2, 3:0
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